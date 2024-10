Lionel Messi sigue agigantando su figura y afirmando su liderazgo como el futbolista más ganador de la historia. Esta vez, sumó su segunda consagración con el Inter de Miami y en una foto del vestuario celebrando, se le vio un tatuaje que pocos conocen.

Qué tatuaje tiene Lionel Messi y pocos conocen

El astro argentino no se caracteriza por ser un jugador mediático, por lo que, muchas cosas que hace en su vida privada no son reveladas al público. Ahora, si bien algunos fanáticos ya lo sabían, hay un tatuaje particular del jugador de la Selección Argentina que no muchos sabían que tenía en su cuerpo.

Otro título para Messi y compañía en Inter Miami.

En la intimidad del vestuario, por los festejos de la obtención de la MLS Supporters‘ Shield, se vio una foto en la que Messi tiene un tatuaje de un beso en la cadera, que sería el de Antonela Rocuzzo. Esta marca en la piel, es una más de las 15 que tiene el rosarino y tendrá por el resto de su vida.

Festejando el título.

Todos los tatuajes de Lionel Messi

DAZN publicó un listado con todos los tattos que tiene La Pulga en su piel.