Lionel Messi volvió a reescribir la historia del fútbol al superar a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador de todos los tiempos en tiros de jugada, sin contar penales. Con su sexto doblete en siete partidos para Inter Miami, llegó a 764 conversiones por jugada, una más que los 763 de CR7.

El argentino anotó dos goles en la goleada 5‑1 frente al New York Red Bulls en la MLS. Ambas conquistas llegaron en juego abierto, consolidando su liderazgo en esta métrica: “Both goals came through open play, which brought him to 764 non-penalty goals”.

Esta marca lo convierte en el máximo goleador histórico en situaciones de juego activo, y lo alcanzó en 167 partidos menos que Ronaldo. Números que destacan su eficiencia y perfección letal en la cancha.

El doblete también le permitió igualar la vanguardia en la carrera por el Botín de Oro de la MLS, con 18 goles en la temporada, empatado con Sam Surridge del Nashville SC.

Desde su llegada a Inter Miami en 2023, Messi acumula 58 goles y 26 asistencias en 68 partidos, cifras impactantes para un jugador de 38 años..

La relevancia de este registro va más allá de las cifras. En la comparación global, contemplando penales, Ronaldo continúa por delante en cantidad total de tantos, pero la marca sin penales le da a Messi una ventaja en términos de juego dinámico.

La comunidad futbolera reaccionó con sorpresa y movimiento en redes sociales. En plataformas especializadas debatieron: “Messi surpasses the now 2nd place Cristiano Ronaldo in 167 less games!!!!”

Este logro se suma a una temporada brillante en la que suma goles, asistencias, asistencias decisivas y liderazgo en el campo, reafirmando su estatus de superestrella activa.

Con 38 años, la Pulga sigue sumando hitos: luego de su corona mundial, el gol en jugada sigue redondeando un palmarés que incluye múltiples balones de oro, Champions League y ahora récord histórico en la MLS.

El debate Messi-Ronaldo continúa vivo, una rivalidad alimentada por logros y estadísticas. Esta nueva marca aporta argumentos a quienes valoran la fluidez, técnica e inteligencia de Messi frente al poderío de Ronaldo.