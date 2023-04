Riquelme respaldó al plantel y a los hinchas les pidió paciencia: “No se dejen enloquecer”

Boca perdió con San Lorenzo en la última fecha de la Liga Profesional, River -único puntero- le lleva 13 puntos y, para colmo, en el inicio de la Copa Libertadores empató con Monagas en Venezuela. Son tiempos difíciles para un club que está acostumrado a otra realidad. Jorge Almirón tomó las riendas del equipo hace pocos días y Juan Román Riqulme, vicepresidente del club, este viernes pidió “paciencia”.

El exjugador habló con el canal oficial del club y ponderó el trabajo y los logros desde que está en la comisión directiva. “Voy a ser sincero: no pensaba que en tres años íbamos a poder lograr tantas cosas”, aseguró.

Juan Román Riquelme dio una larga entrevista al canal oficial de Boca. Foto: Gentileza. Foto: Gentileza

Y completó: “Cuando tomé la decisión de intentar volver al club y la gente fue a votar lo hice porque en los últimos años los hinchas de Boca no la habíamos pasado bien. Estaba cansado de ver al de enfrente (por River) pasarla bien. Hoy, después de tres años, siento que las cosas fueron más rápido de lo que imaginé. En tres años somos el club que más títulos ganó. Han debutado 30 chicos”.

Tras es el rápido repaso de los buenos resultados, reconoció a su modo que el presente no es el mejor, pero que no hay preocuparse. “Tuve la suerte de ser jugador, además de hincha y poder trabajar ahora. Lo único que le pido a la gente es que no se deje enloquecer. No se dejen llenar la cabeza. Las cosas van bien, en estos tres años las cosas van muy bien”, aseguró.

Sobre el plantel, señaló: “Ellos son los primeros que saben que tienen que mejorar, no tengo dudas de que de acá a fin de año van a terminar compitiendo como lo saben hacer. A estos jugadores hay que agradecerles, acompañarlos y darles cariño. Tener paciencia. La Bombonera es una fiesta en cada partido. Que no se dejen enloquecer”.

Y a fin de llevar tranquilidad, agregó: “Soy hincha, que es algo maravilloso, pero también tuve la suerte de haber podido jugar en el club más grande del país, de disfrutar en la Bombonera. Y eso me hace ver las cosas de manera simple”.

En cuanto al nuevo entrenador, dijo: “Con Almirón no hay ninguna duda, trajimos a un gran entrenador. Tenemos la confianza de que entre todos vamos a hacer un gran trabajo”.

El análisis del plantel y las comporaciones de Juan Román Riquelme

“Villa, Fabra, desde que nosotros estamos acá, nos regalaron seis títulos. Son estrellas. Son parte de nuestro club, siento admiración por ellos. Pol Fernández es una estrella. Es el jugador más inteligente del fútbol argentino. Villa es el mejor del país”, señaló Riquelme, quien piensa que las críticas para Boca suelen ser más duras que para otros clubes.

Riquelme aseguró que confía en el plantel para todas las competencias. Foto: Gentileza. Foto: Gentileza

“Le ganamos a Patronato (por la Supercopa Argentina), que parece que no es nada cuando la gana Boca, pero cuando la ganan otros es una maravilla. Estos chicos no paran de ganar. Es lógico que tengan este momento”, aseveró.

Y agregó: “Queremos mejorar, está claro. Pero tengamos confianza. Estos tres años han sido muy buenos. Hemos ganado casi siempre. A nuestro clásico rival hasta le hemos ganado con la camiseta amarilla”.

En cuanto a lo que espera de cara a la Copa Libertadores destacó: “La Copa Libertadores es la más linda de todas, por lo menos para mí. Con la gente que tenemos, con la fiesta que se vive en cada partido en nuestro estadio... Si logramos que el hincha, el cuerpo técnico y los jugadores estemos todos juntos vamos a tener muchísimas chances de jugar los 12 partidos que quedan. Siempre siento que vamos a llegar hasta el final”.