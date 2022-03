Juan Carlos “Chango” Cárdenas quedará por siempre inmortalizado en la memoria de los hinchas de Racing Club. Este miércoles, a sus 76 años, se confirmó su muerte pese a que aún no dieron muchas precisiones sobre el porqué falleció. Lo cierto, no solo la Academia, sino el mundo del fútbol argentino, pierde a una de sus más trascendentes leyendas.

El Chango fue el autor de uno de los goles más importantes de la historia del fútbol argentino como también, según un gran porcentaje de hinchas de Racing, el autor del gol más gritado en la Academia. Es que con su pie izquierdo, metió un sablazo que significó la Copa Intercontinental de 1976 para el conjunto de Avellaneda y la primera para un equipo argentino.

Los hinchas lo homenajearon varias veces en vida, por lo que se espera que este sábado haya un emotivo recuerdo en el Cilindro de Avellaneda. Foto: Olé

Acompañado por Juan José Pizzuti como entrenador, el Chango fue quien la clavo en un ángulo para que Racing venciera 1 a 0 a Celtic de Escocia en el Estadio Centenario de Montevido donde se jugó el partido desempate en 1967. Siempre ligado al club, en 2017 regresó al campo de esa mítica cancha para rememorar el gol.

“Soy orgulloso y feliz. Aquella generación que vivió nuestra época sé que los hice muy felices, han disfrutado a todo el equipo. Tenemos que hacer las cosas bien con el hincha. Con el tiempo me doy cuenta que Racing fue la biblioteca donde uno se educa. Racing me educó, me formó, me hizo conocer el mundo y ser protagonista. Creo que siempre le voy a deber algo a Racing. Para mí fue todo”, remarcó la ahora leyenda de la Academia tiempo atrás.

Nacido en 1945 en la ciudad de Santiago del Estero, llegó al conjunto de Avellaneda de 1962, tras jugar en el club Unión de su provincia. Tras un paso por Nueva Chicago, regresó al “equipo de José” donde logró quedarse con el torneo local, la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1967.

Los mensajes del mundo del fútbol

“Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos “El Chango” Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos”, publicó Racing en sus redes sociales tras confirmarse la noticia

La despedida de Racing. Foto: Olé

También Independiente se sumó a los saludos de despedida para el ídolo de Racing.