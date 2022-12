Mundial de Qatar 2022: así vivió la Selección Argentina la eliminación de Brasil

Se viene el cruce de la Selección Argentina con la Selección de Países Bajos por los cuartos de final en el Mundial de Qatar 2022 y los protagonistas ya se encuentran dentro del Estadio Lusail para celebrar el cotejo mundialista en búsqueda de una nueva semifinal del mundo.

Croacia eliminó a Brasil del Mundial de Qatar (AP)

Del otro lado de la vereda, Brasil se fue inesperadamente de la Copa del Mundo luego de caer en penales ante Croacia, luego del 1-1 en los 120 minutos de juego. Empezó ganando la “Canarinha” en el alargue con un gol de Neymar Jr, pero Bruno Petkovic niveló una vez más la balanza del partido. Ángel Di María se encargó de informarle a sus compañeros lo ocurrido y sus reacciones fueron captadas mientras caminaban por el túnel.

El video de Di María y compañía reaccionando al gol de Bruno Petkovic

Mientras todos caminaban hacia los vestuarios, el “Fideo” se concentraba en el partido entre sudamericanos y europeos, y cuando el delantero croata superó con su remate al arquero brasileño, Alisson, el extremo de la Juventus exclamó “¡1-1!″.

Di María no se encontrará dentro de los once titulares debido a que aún no se encuentra en óptimas condiciones físicas, pero está a disposición del cuerpo técnico para ingresar a la cancha unos minutos si el partido lo necesitase.

Los hinchas argentinos viviendo los penales de Croacia - Brasil desde las gradas del Estadio Lusail

La salida tempranera del Mundial por parte de los máximos rivales futbolísticos de Argentina también se vivió y disfrutó en el corazón de la hinchada albiceleste.