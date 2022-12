Julián Álvarez ayudó a un hincha a cumplir una emocionante promesa en el Mundial de Qatar 2022

Julián Álvarez es noticia por lo que hace dentro de los campos de juego del Mundial de Qatar 2022. Pero en esta oportunidad, el joven delantero trascendió las alfombras verdes y ayudó a un hincha de River Plate a cumplir una emocionante promesa.

Lucas Villarroel es uno de los tantos argentinos que llegaron a Doha para vivir una experiencia única y alentar al conjunto nacional en la Copa del Mundo. Días atrás, le contó a TN que tenía el objetivo de cumplir el sueño de un amigo que sufrió un grave problema de salud, Ignacio Spinetto.

Julián Álvarez ayudó a Lucas Villaroel a cumplir el sueño de su amigo. Foto: Todo Noticias

Spinetto transitó una operación delicada en la cabeza porque le detectaron cáncer y no pudo acompañar a su amigo de cancha. Tras meses de idas y vueltas, Villarroel llegó a Qatar el 7 de septiembre con la ilusión de conseguir la firma del oriundo de Calchín.

En su momento, el periodista de TyC Sports, Matías Pelliccione le hizo una nota contando su historia y la misma tuvo gran repercusión. “Le gustó a mucha gente que me empezó a escribir para ayudarme y entre toda la gente que me escribió estaba la novia de Julián, que me dijo que me quedara tranquilo, que iba a tener la firma”, recordó el hincha oriundo de Trelew que viajó para también dejar de consumir drogas.

Finalmente, la tranquilidad se hizo realidad y “El Araña” ayudó a que los dos hinchas millonarios sean más felices. El video fue compartido por TN en la previa del encuentro ante Países Bajos.