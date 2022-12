Selección Argentina: Scaloni reveló la razón por la que Dybala aún no jugó en el Mundial Qatar 2022

Tal como viene ocurriendo desde el comienzo del Mundial Qatar 2022, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, volvió a dar una conferencia de prensa en el día previo al próximo partido ante Países Bajos. En esta ocasión, el director técnico fue nuevamente consultado por la ausencia de Paulo Dybala en la cancha y reveló los motivos.

Volvió a ser una periodista extranjera la que indagó acerca de por qué “La Joya” es uno de los pocos jugadores que no sumó minutos en la actual competencia. “¿Todos escucharon la pregunta?”, les consultó Scaloni al resto de los reporteros y continuó: “La colega me preguntó por qué no ha jugado Paulo y por qué lo traje”.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“Dybala no ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien y en condiciones de ser alineado, pero consideramos que en el desarrollo de todos los partidos no hemos tenido la posibilidad de ponerlo”, aseguró el DT argentino. En este sentido, dijo: “Estamos contentos con él y con su aporte, pero tenemos 26 jugadores e intentamos que entren los que en cada partido creemos que deben hacerlo”.

Scaloni deslizó que pensaron darle minuntos a Dybala

Acto seguido, Scaloni deslizó que en los partidos anteriores tuvo la idea de darle minutos a Dybala, pero que eso luego cambió por la dinámica de los cotejos. “En cada partido el desarrollo del juego va cambiando. A veces tenés pensado una cosa, pero el desarrollo cambia y al final no es lo que uno entendía cuando empezó el partido”, confesó.