Con Juniors y la Mona Jiménez en la bandera para alentar a la ‘Scaloneta’ en Qatar 2022

En el Mundial de Qatar 2022 hay muchos cordobeses. Algunos viajaron desde Argentina y otros se sumaron desde distintas partes del mundo. Javier Passamonte es de Córdoba capital y hace un año que vive en Europa. Hace unos días, viajó al país asiático a alentar a la Selección Argentina pero con él lleva un pedazo de su ciudad natal.

Fanático de General Paz Juniors gracias a Armando Prida, un vecino que jugó en el Albo y de Carlitos “Mona” Jiménez, el joven de 23 años llevó a Qatar una bandera especial con el escudo del club y con la inconfundible figura del cuartetero más famoso.

“Es un orgullo que el escudo de Juniors esté en una bandera en el Mundial de Qatar”, respondió Passamonte en diálogo con Vía Córdoba. Y agregó: “Jiménez nos representa a nosotros los cordobeses. Somos populares en todos lados por la Mona. Tenía que estar en la bandera sí o sí”.

Después de hablar del trapo, dejó su agradecimiento a Gabriela, su mamá. “Le mando saludos a ella que nos hizo el trapo y lo mandó desde Córdoba, es una maestra”, dijo Javier. Y agregó otro saludo: “A Silvia, la mamá de un amigo, que también nos dio una mano con la bandera”.

El viaje a Qatar para alentar a Argentina

Javier se unió desde Europa a nueve amigos más para viajar a Qatar. Él cuenta su historia: “Hace un año que me fui a vivir a Italia, pasé por Inglaterra y también estuve en Suecia. Soy cocinero pero no trabajé de eso en todos lados donde estuve”.

Sobre el viaje a Qatar, agregó: “Vinimos una linda banda. Somos 10 en total, todos conocidos. Nos quedamos hasta el último partido de Argentina en esta Copa del Mundo que esperemos que no sea el del viernes contra Países Bajos”. Y, como si estuviera en el estadio, metió: “Vamos la Scaloneta, carajo”.

Javier Passamonte llevó sus pasiones en una bandera a Qatar 2022: Juniors y la Mona Jiménez Foto: Javier Passamonte

La vida en el país organizador del mundial, en la previa, pintaba para que se complique pero Javier Passamonte contó: “Cada día acá es una locura, el clima está hermoso. No es un calor sofocante ya que es invierno. Hace 30 grados todos los días, de noche refresca un poco. La comida está espectacular, es una oportunidad para conocer la gastronomía local”.

Como cocinero, él aprovechará para seguir agregando conocimientos a su profesión. “Estoy creciendo en todos los aspectos. La comida acá me parece espectacular, usan muchas especias, se come muy bien y para nada caro”.

Javier Passamonte y Brian Castaño, boxeador argentino, en el Mundial de Qatar 2022 Foto: Javier

Además, el cordobés se refirió al trato que reciben como argentinos en un evento como el Mundial: “Son muy amables. Los Argentinos les caemos muy bien por lo apasionados que somos con el fútbol. La otra noche fuimos invitados a la casa de uno de ellos a comer. Nos atendieron muy bien”.

Sin cábalas para alentar a Argentina

El viernes la Selección Argentina jugará ante Países Bajos para pasar a semifinales de la Copa del Mundo. Javier Passamonte y sus amigos no tienen cábalas pero sí una promesa que se cumplirá: “En este caso creo que no puede faltar la bandera bien cordobesa que me la mandó mi vieja desde Córdoba. Va a estar presente el viernes el escudo Poeta en el Lusail. El estadio más imponente de Qatar”.

Y la repetición, a modo de mantra, de que no se moverán de Qatar hasta que Argentina no juegue el último partido en el Mundial. “Nos quedamos hasta cuando se quede la Selección”, afirmó Passamonte.

Con Juniors hasta en Qatar

En la Copa del Mundo, no debe haber muchos hinchas de un club como General Paz Juniors. Sin embargo, Passamonte se cruzó con el periodista Agustín Burgi, de Canal 12, confeso hincha del Albo. Justamente, el equipo se quedó afuera del Regional Amateur el domingo pasado en definición por penales ante Deportivo Colón de Colonia Caroya.

La bandera de Juniors y la Mona Jiménez, presente en Qatar acompañando a la Scaloneta Foto: Javier Passamonte

Y Javier lamentó el resultado negativo para su amado Poeta del Césped y reflexionó: “No pude ver el partido del domingo. Me enteré a la madrugada de acá y la verdad me bajoneó. Somos una gran institución que se merece jugar un torneo de AFA. Espero que se vengan cambios favorables para el Albo”.