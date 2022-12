Mundial de Qatar 2022: el Messi que disputó el Regional Amateur en Córdoba

Con apellido de capitán y nombre de goleador, Julián Messi capta en seguida la atención en su equipo, Deportivo Municipalidad de Adelia María, uno de los equipos de la provincia de Córdoba que disputó el Torneo Regional Amateur.

Julián Messi (22 años) aclaró que no tiene ningún parentesco con la Pulga, pero jugó su propio Mundial en este Regional y convirtió el tanto de Municipal a los 47 del primer tiempo para la victoria 1 a 0 sobre Sarmiento de Leones. En la ida habían perdido 3-0, por lo que con un global de 3-1 quedaron eliminados.

Julián Messi convirtió un gol para Municipal de Adelia María y casi lo pone en cuartos de final... Foto: Twitter @351Deportes

Messi es bombero voluntario, apodado Kuki y fanático de Lionel. Con otra curiosa similitud, su padre también se llama Jorge, como el del astro de la Selección argentina. Si su equipo ganaba, avanzaba a cuartos de final del torneo. En Qatar el otro Messi enfrentará a Países Bajos, aquí al Messi cordobés le hubiera tocado Atenas de Río Cuarto como rival.

EL HONOR DEL COMPARTIR EL APELLIDO MESSI

“Llevar el apellido Messi no es ninguna molestia, todo lo contrario. ¡Qué molestia puede ser llevar el apellido del mejor del mundo! En muchos lugares no me creen… me hacen repetir el nombre y el apellido. En la facultad, la primera vez que dije mi apellido me miraron con otra cara. Antes me ponía nervioso, pero ahora ya me acostumbré. Yo soy muy admirador de él, soy hincha de Messi, juegue donde juegue”.

El testimonio de Julián Messi, en una nota publicada por Mundo D en agosto del 2020. Ya sin competencia con el equipo del pueblo, dedicará toda su energía a alentar a su “tocayo”.