Ángel Di María no jugará en el partido de Argentina vs. Australia: qué equipo piensa Lionel Scaloni

La Selección Argentina tiene en mente el duelo clave ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 donde el equipo de Lionel Scaloni se juega su primera final “a todo o nada” en el estadio Áhmad Bin Ali desde las 16 de este sábado. En ese marco, ya se confirmó que Ángel Di María no será parte del equipo titular y se espera por saber quién será su reemplazante.

Los jugadores de la selección de Argentina (i-d) Alejandro "Papu" Gómez, Ángel Di María, Leo Messi, Leandro Paredes y Rodrigo de Paul durante el entrenamiento del equipo nacional en Doha, Catar.

“Después de la práctica decidiremos el equipo, según la evolución de Ángel (Di María) y de otros jugadores. Si está bien, jugará”, había comentado el DT de la Selección, Lionel Scaloni, este viernes al dar sus últimas impresiones antes del duelo.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que Fideo no participará del encuentro ante los Socceroos, después de que lo exigieran y no se encuentre al 100%. Si bien no será tenido en cuenta desde el inicio, no descartan que ante una eventual necesidad pueda ingresar en el segundo tiempo del partido.

Cuál es el equipo que tiene en mente Lionel Scaloni

El equipo argentino tuvo solo dos días de descanso entre la victoria ante Polonia y el duelo frente a los oceánicos. En estos entrenamientos, el cuerpo técnico argentino probó diferentes variantes pensando en la posibilidad de que Di María no esté disponible.

En ese marco, aparecen algunos nombres para ver quién será el reemplazante. El primero que aparece en carrera, por cuestiones de similitud en sus características de juego, es Ángel Correa quien pica en punta para ser titular. Sin embargo, también se suman otros dos nombres: Papu Gómez y Paulo Dybala.

Paulo Dybala y Papu Gómez, dos de los nombres que podrían aparecer en el equipo titular ante Australia.

El volante podría sumarse por una cuestión táctica, donde el equipo australiano tiene velocidad en sus extremos y sus laterales. Pero la opción del cordobés es algo que llamó la atención y no descartan que se pueda dar. Algunos también ponen en carpeta a Lautaro Martínez y que Álvarez se cambie a la banda.

Por el momento, el equipo titular tiene confirmados varios nombres: Martínez, Molina, Otamendi, De Paul, Enzo, Alexis; Messi y Julián.

Qué lesión sufrió Di María

Ángel Di María sufrió una contractura en el muslo de su pierna izquierda en la victoria ante Polonia, partido en el que dejó la cancha a los 58 minutos. Ahora, el técnico tendrá que definir quién lo reemplaza en el once. Según trascendió, los dos nombres que resuenan son: Papu Gómez o Lautaron Martínez.

Lionel Scaloni se refirió a la molestia muscular de Ángel Di María. (AFA)

“Sintió algo en el cuadriceps, se puso duro y preferimos sacarlo. Ya todos saben que es importante, no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño”, había advertido Scaloni sobre la situación del futbolista rosarino.

Qué dijo Scaloni sobre Australia

“Australia es un buen equipo, son 11 contra 11 como dijeron ellos. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar el partido. Nuestra idea es jugar como en los últimos partidos. Igual no me sorprende su presente, es una buena selección, con tradición en los Mundiales y eso la hace difícil. No hay que confiarse porque es a todo o nada”, agregó, por otro lado.