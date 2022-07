¿Quién mejor para hablar del mundo Boca y de fútbol en general que el gran goleador de todos los tiempos que supo vestir la camiseta azul y oro, como Martín Palermo? Y es que el Titán habló de todo, y entre los temas que tocó fue el de Carlos Tévez como flamante técnico de Rosario Central.

Martín Palermo, el gran goleador de Boca, habló de un montón de temas relacionados con el fútbol.

También hubo lugar para que se refiriera a la posible llegada del chileno Arturo Vidal al club de la Ribera, y aprovechó la ocasión para aconsejar al Pipa Darío Benedetto y también hasta llegó a hablar del presente del delantero de River que se convertirá en refuerzo del Manchester City, Julián Álvarez.

Qué dijo Martín Palermo sobre Darío Benedetto

Palabra autorizada, si la hay, es la de Martín, el Loco Palermo, para hablar sobre goleadores. Y en ese sentido, se refirió al presente del 9 de Boca, Darío Benedetto: “Pipa desde que llegó le costó al principio, pero se consolidó en su lugar. Es un jugador importante, complementándose con Villa y el liderazgo adentro de la cancha. Le bajaría un poquito el perfil, a esto de estar peleándose adentro de la cancha porque se expone mucho. A mí me pasó también, en esto de ir a pelearme”, fueron las palabras de Palermo en una entrevista con ESPN.

El "Loco" aprovechó la ocasión para darle un consejo a Darío Benedetto. Foto: @Boca10269877

Y luego agregó: “Al Bofo (Bautista, en el cruce ante Chivas de Guadalajara) parece hasta hoy que le fui a pegar. Ahora viéndolo desde otro lado, le diría eso, a no exponerse con los demás”.

Lo que dijo Palermo sobre Carlos Tévez

Al mismo tiempo, “el optimista del gol”, como lo bautizó Carlos Bianchi, se refirió al presente de Boca: “Boca ganó en confianza, está más cómodo en la cancha. Y los rivales lo respetan más también. Creo que haber sido campeón le dio eso que quizá le costaba tener”.

Y luego también señaló: River “era el mejor de todos y no se lo ve tan seguro por su irregularidad; el más regular desde el juego es Racing”.

Palermo se refirió a la sorpresa que le causó ver a Carlos Tévez como DT. Foto: @DeportesAlTako

Finalmente, se refirió al presente de Carlos Tévez como director técnico de Rosario Central: “No me esperaba que Tévez agarrara tan rápido como DT. Estaba esperando su decisión y me lo imaginaba jugando. Dio por cerrado su ciclo como jugador, pero no lo veía tan rápido como entrenador. A mí me costó horrores. Fueron años y años darme cuenta de que no era más jugador. No poder ser parte del día a día y empezar a tener una distancia con el plantel. En el comienzo me costó porque me sentía uno más del grupo y no me sentía en el lugar que correspondía”.

La opinión de Palermo sobre la posible llegada de Arturo Vidal

El Loco no se calló nada y también se refirió a una de las novelas del mercado de pases de invierno, que tiene como protagonistas a Boca y al mediocampista de la selección chilena, Arturo Vidal.

Así, Palermo pronunció al respecto: “Vidal es un jugador para Boca. Transmite mucho adentro de la cancha. Es un jugador de Selección, que fue a Europa y triunfó. Hizo una carrera exitosa y si viene un jugador como él a Boca supera cualquier cosa”.

La novela del mercado de pases: Palermo destacó las cualidades de Arturo Vidal. Foto: TN

Para luego continuar con su apreciación: “Vidal es para que venga dos años y se involucre. No para venir a jugar un año e irse. Es un jugador para retenerlo y potenciar al plantel que hoy tiene Boca por la jerarquía que tiene”.

Elogios para Julián Álvarez de parte de Martín Palermo

Y como no podía ser de otra manera, de goleador a goleador, Martín Palermo también hizo referencia a la carrera y el presente de una de las joyas del fútbol argentino, que ya acordó todo para seguir su carrera en Inglaterra, Julián Álvarez.

Martín Palermo aprovechó para elogiar a Julián Álvarez. Foto: @ManuHeredia21

“Julián Álvarez creo que es el jugador que marca la diferencia hoy por hoy. Muy cercano a (Sebastián) Villa”, sentenció Martín.