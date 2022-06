Martín Palermo dejó de ser el entrenador de Aldosivi hace un par de días. Este martes contó el por qué de su decisión y fue muy crítico con la dirigencia.

El Titán sorprendió con su renuncia al cargo de director técnico del Tiburón. Había hecho una gran campaña clasificando al equipo a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Sus números en su estadía en Mar del Plata, fueron buenos. Dirigió 27 partidos, de los cuales ganó12, empató 5 y perdió 10. Lo único que pudo “empañar” su ciclo, fue la eliminación por goleada ante Racing por 5 a 0.

Martín Palermo dejó de ser el DT de Aldosivi y este martes explicó los motivos. Foto: @VarskySports

Este martes, El Loco explicó los motivos de su renuncia en una entrevista con Radio La Red: “Uno evalúa ciertas cosas y a veces las prioridades y los objetivos son distintos... Eso sí, no sé si valoraron mi trabajo y lo conseguido en Aldosivi, Por eso me fui”. Mostrándose disconforme con la dirigencia. “Hace dos semanas me junté con el presidente y nunca supe qué valor le dieron a lo realizado. Querían pensar en el futuro y no sabíamos cómo ni las intenciones del club. Es un mercado de pases complicado y no se habló de refuerzos, ni de bajas”, agregó.

También, el ex técnico de Godoy Cruz, sentenció al decir: “Necesitás el acompañamiento, el diálogo, la presencia. Es un desgaste con el correr del tiempo. Le dije al presidente que no tengo las mismas energías que al principio. Ir por más, con estas condiciones, iba a ser muy difícil. Estuvimos dos semanas sin tener contacto con la dirigencia”. Por último, destacó su laboral dirigiendo a Aldosivi, “Llegamos a un equipo que estaba último en la zona de descenso y hoy lo dejamos a 15 puntos de Patronato”.