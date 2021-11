Martín Palermo protagonizó un emotivo momento en medio de una entrevista realizada por la señal TNT Sports. Luego de hablar sobre la derrota de Aldosivi ante Boca en Mar del Plata, el máximo goleador del equipo “Xeneize” fue consultado sobre Diego Armando Maradona, a casi un año de su muerte y no pudo ocultar sus lágrimas.

“Es algo que no puedo aceptarlo, no tengo palabras de lo que para mí es Diego, para mi es todo. Es verlo en una foto y me duele el alma, es un dolor inmenso. Me nombras a Diego y es como que me está faltando una parte mía, como también me pasa cuando se fue mi hijo. Son dos personas a las que extraño mucho y desde lo sentimental los tengo muy presente siempre”, expresó entre lágrimas Palermo.

La emoción del ídolo de Boca no pasó desapercibida para los hinchas que se hicieron eco de lo que había pasado y uno de los posteos realizados por la cuenta @la12tuittera que expresaba “No Martín… no podemos verte llorar”, fue retuiteado por Dalma Maradona.

Dalma Maradona le dedicó un posteo en Twitter al “Titán”: “¡Amar a este hombre para siempre!".

Martín Palermo, actual entrenador de Aldosivi, fue compañero de Maradona en Boca y luego fue dirigido por él en la Selección Argentina.

Durante los homenajes que se realizaron en todos los estadios -por el cumpleaños de Diego- Palermo también se había emocionado mientras dirigía a Aldosivi.