Mario Pergolini comparó a Juan Román Riquelme con Cristina Kirchner: “No sabe delegar”

Mario Pergolini fue invitado al programa “Solo una vuelta más”, de TN, y en ese marco habló de todo. Una de las referencias más llamativas fue la que hizo en relación a Juan Román Riquelme y a su paso Boca Juniors.

“La figura de Román como la de Cristina Kirchner son demasiados fuertes para delegar. Cuando armamos esa coalición Ameal-Riquelme-Pergolini estaba claro a qué jugaba cada uno. Lo que me llamó la atención es que no entendieran que podíamos funcionar como equipo”, lamentó.

Pergolini votando en Boca

Pergolini aceptó que su gestión en el club xeneize le dejó un sabor amargo. “ Uno cree que porque le fue bien lo puede trasladar a otro ámbito y la verdad que no. Me frustró mucho lo de Boca. Me dije ‘cómo no la vi y me dejé engañar por el canto de las sirenas’. Fui a un lugar en el que no conocía realmente el paño”, dijo. Y agregó al respecto: “Entré con una idea y no la pude llevar a cabo”.

“Román ha tenido un lugar predominante y el presidente no está apareciendo tanto”, comentó en relación a los roles que fueron tomando. “Nadie los ha entrenado para hacerlo de otra forma y un poco toda la dirigencia del fútbol es así. Ojalá se pueda profesionalizar de otra forma”, mencionó.

“Boca despierta muchas pasiones. Va a lugares increíbles, es algo enorme. Eso mismo lo genera con sus ídolos. Estuve al lado de Mick Jagger y no es lo mismo que estar al lado de Román”,expresó.

Además, dejó entrever que su adiós por el club desde el lado político no haya sido definitivo. “Ahora estoy charlando con gente de todas las agrupaciones para saber lo mejor que se puede hacer”, aseguró.

Cómo ve Pergolini el escenario político actual

“La política no me genera esperanza. Creo que mismos caminos van a llevar a mismos lugares y estamos en el mismo camino. Uno que la hizo mal, parece que no va a volver y vuelve. Así va a ser muy difícil”, reflexionó en relación a la actualidad política del país.

“Seguimos teniendo los partidos de siempre y los jóvenes se siguen educando de la misma forma. ¿Es Massa el cambio? Y no. Tampoco Cristina o Mauricio”, agregó.

Por otra parte, señaló que para él hay un error muy común en los dirigentes: programar para un país que no tenemos. “A lo mejor deberíamos decir, ‘ya no somos eso que fuimos, qué somos’. Después de eso, pensar a partir de los recursos que tenemos”, señaló.

Cuál es su actual relación con los medios

En otro orden de cosas, el locutor se refirió a cómo la tecnología es clave para segmentar correctamente las noticias y que lleguen a su público objetivo.

Otros tiempos: Pergolini al frente del éxito televisivo que fue CQC.

“Las audiencias están cambiando, la tele se reconvirtió. Si el medio no entiende sus audiencias, va a perder. Lo más probable es que te vayas quedando sepia. Tanto los medios como las audiencias han cambiado”, analizó.

Acerca de cómo lee cada usuario el contenido de las redes, explicó: “Uno cree que lo está leyendo en sus redes sociales es igual para todo el mundo, pero no: está adaptado a cada uno. Eso está llevando al invento argentino de la grieta”.