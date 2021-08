Mario Pergolini protagonizó otro episodio de tensión contra el Consejo de Fútbol de Boca. El exvicepresidente del equipo Xeneize compartió un durísimo comentario en sus redes sociales tras la derrota del club ante Estudiantes, y apuntó directamente hacia la dirigencia.

Mario Pergolini se quejó por los casos positivos de River. (TyC Sports)

Desde que empezó el torneo local, el plantel no pudo ganar ni un partido, y en la cuenta general ya lleva diez encuentros sin tener ni una victoria.

Una vez más, el conductor de Radio Vorterix expresó su desacuerdo con el estilo de juego que se le impuso a los jugadores, pero atacó más allá del cuerpo técnico. “Complicado. Feo. Triste. Desfigurado. Sin peso. En fin...”, escribió en sus historias de Instagram, sobre un fondo negro.

El periodista había acompañado en la fórmula al actual presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, en las elecciones de 2019. Pero por diferencias con Juan Román Riquelme, que a último momento se sumó a su partido, terminó retirándose del cargo.

Ya en varias oportunidades, Pergolini había dejado entrever que no le gusta cómo se está manejando la comisión directiva, que en el último tiempo fue muy cuestionada por los seguidores del Xeneize y el periodismo por su mal mercado de pases. Además de expresarlo en sus redes, también ha lanzado sus duras opiniones más de una vez en el programa radial que conduce.

Por ejemplo, después de la derrota contra Mineiro, que dejó al equipo fuera de la Copa Libertadores, el periodista disparó en su Instagram: “Váyanse a cag... Esto es una vergüenza. Y nadie defiende a Boca. Dejaron pasar la anterior y acá está el resultado”.

“Seamos vivos donde hay que serlo, no en la semana por tele chupándole las medias a Conmebol. Una vergüenza. Métanse el VAR en el or... Vamos Boca. Somos más que esto”, agregó en su fuerte descargo.

Mario Pergolini contra la dirigencia: "Esto es una vergüenza y nadie defiende a Boca"

Luego, en “Maldición, va a ser un día hermoso” (Radio Vorterix), el conductor continuó desarrollando su idea y dijo: “Después no podés salir a hacerte el patovica, a golpear gente, más siendo empleado del club, no podés salir a pegar. Aunque sea algo que a todos les hubiera gustado hacer”.

“Yo cuento esto ahora y me quejo ahora porque cuando estuve ahí también me quejé. A mi Conmebol me puso una multa de 35 mil dólares por putearlos y decir que era medio un tongo su VAR”, declaró, contundente.