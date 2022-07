A partir de la situación del país Mario Pergolini comenzó una serie de despidos en Vorterix. La noticia se volvió viral en las redes sociales a partir de los irónicos descargos de algunos de sus conductores que se enteraron en el mismo día de la baja de sus respectivos programas.

El empresario envío una carta a todos sus empleados explicando la complicada realidad de la empresa y más tarde les llegó a los afectados la decisión de discontinuar parte de la programación y por lo tanto su desvinculación. Pero las críticas apuntaron en las formas en la que las medidas fueron notificadas.

Mario Pergolini despidió personal en Vorterix. (Foto: Pedro Castillo)

“Mejor último programa de la historia. Es el último programa, no por decisión propia”, comenzaron Victoria Garabal y Matzorama al arranque de “Todología”. Luego la conductora disparó molesta: “Lo enojada que estoy. Pensé que iban a cumplir con un año del programa, pensé que iba a cumplir con las cosas o por lo menos no avisarte el mismo día que ese día iba a ser tu último día”.

Después explicó que “en resumidas cuentas, ayer circuló una carta que hablaba de la situación de la radio, que es algo muy entendible, porque realmente la situación del país está compleja”. Pero advirtió que su interpretación fue que “decía algo así como medio esperanzador”.

Secundada por su compañero, la presentadora continuó: “Yo entendí que la carta era como un ‘Che banquen un poco la situación, que está complejo, pero la intención es preservar los puestos de trabajo y esperar que se estabilice’”. Y reveló: “De repente me llega un mensaje que dice ‘Che me llamó tal que confirmó que es el último programa de Todología’”.

Mientras que el influencer comentó: “Lo que interpreté es: ‘Chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números’”. “¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una basura”, reflexionó Garabal.

Por Twitter llegó también la despedida de Lucas Upstein, conductor de “No tenemos todo el día”. “Bueno, se terminó el programa en Vorterix. Fue lindo mientras duró. Una lástima no poder despedirnos al aire pero igual gracias a las 4 personas que escuchaban y por el aguante. Nos escucharemos en otras plataformas. Saludos luqui”, disparó ácido.

El descargo de Lucas Upstein Foto: captura Twitter

La carta de Mario Pergolini por la situación de Vorterix a sus empleados

El periodista Pablo Montagna fue el encargado de publicar una copia del comunicado que el empresario le habría envíado al personal de Vorterix sobre la situación del medio del que es dueño y fundador. En ella explicó que si bien tienen más facturación, se “está volviendo imposible cobrarlo”.

“Veníamos más o menos bien, la programación de este año fue toda una decisión de apostar por ofrecer mucho y ver si audiencia y clientes nos acompañaban. Pero si bien tenemos más facturación se nos está volviendo imposible cobrarlo. Volemos a tener mucha pauta que se está atrasando en el pago casi 120 días, osea lo que facturamos y emitimos en marzo lo estamos cobrando ahora”, comentó.

De todas formas, Pergolini luego respondió la publicación de Montagna y aclaró que el comunicado difundido no es el original, sino uno editado. “La carta que publicaste esta editada, no es lo que mandé en privado a la gente que trabaja en Vorterix”, confirmó el empresario.