Dillom se refirió al crecimiento del trap argentino y a sus distintos referentes, y también habló sobre el género que adoptó en sus últimos videos, que fue el terror.

En una entrevista con “Terapia Picante”, Dillom se refirió a los inicios del trap y expresó: “Hubo varias oleadas de trap, estuvo la de ‘El quinto escalón’ con Duki, Ecko y Cazzu entre otros, y hubo una segunda oleada que es en la que estuve yo. Ahora hay tantos artistas y es tan amplia la movida que no sabría decir cuál sería una tercera oleada”.

Al ser consultado sobre la inclusión del nombre de Mario Pergolini en el tema “Piso 13″, el cantante de trap dio una explicación al respecto: “En la barra anterior decía ‘fetuccini’ y dije ‘qué suena con eso’, y metí Pergolini. Los pibes le querían poner Pergolini al tema. Se lo tomo bien Mario”.

En tanto, reveló que se volvió fanático de las películas de terror y que es por eso que decidió incluir ese genero en sus últimos lanzamientos. “Mis viejos no me dejaban ver películas de terror y me dieron el doble de ganas; a los 11 años me dejaron y me vi todas, me agarro un fanatismo”, dijo Dillom, quien puso como ejemplos “Opa” y “Piso 13″.