Así está hoy Valentina, la hija de Mario Pergolini, a sus 19 años: a qué se dedica

Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán, está a punto de cumplir uno de sus mayores sueños: debutar como actriz en teatro con tan solo 19 años. Lo hará en Despertar de primavera, el multipremiado musical de Broadway que llegará al Teatro Ópera el próximo 20 de junio, bajo la dirección de Fernando Dente.

La obra, ambientada en la Alemania del siglo XIX, aborda temas profundos como el despertar sexual, la rebeldía adolescente y la represión social. Es considerada, además, una de las producciones más desafiantes dentro del género musical.

Valentina protagonizará un nuevo musical de Fer Dente.

Valentina, la hija menor de Mario Pergolini, debuta como actriz en un musical

Aunque hasta ahora se mantuvo con un perfil bastante bajo, Valentina está vinculada al mundo del arte desde muy chica. Comenzó a estudiar comedia musical a los cinco años junto a Gaby Goldman, y desde entonces no dejó de perfeccionarse. Se formó durante seis años en la escuela de actuación de Nora Moseinco, tomó clases con Naomi Stein y actualmente continúa su formación con Nayla Pose.

Valentina en la audición de "Despertar de primavera".

Además, complementa su entrenamiento actoral con clases de danza y está cursando la licenciatura en Artes Escénicas en la UADE. Una preparación completa que refleja su pasión por el escenario.

Así está hoy Valentina.

La hija de Pergolini estuvo en Nueva York.

“Estoy cumpliendo el sueño más grande de mi vida. Uno que veía tan lejano… y hoy es una realidad”, reveló en un post donde anunció que sería parte del nuevo musical de Fer Dente. “Creo que cualquiera que me conozca aunque sea un poquito sabe lo que significa para mí. No caigo en que en junio me voy a subir al escenario del Teatro Ópera a hacer @despertardeprimaveramusical acompañada de un elenco que desborda talento y tiene una energía hermosa”, agregó.

Valentina viajó a Estados Unidos en febrero.

Lejos de buscar atajos por ser “la hija de”, Valentina eligió abrirse camino con esfuerzo propio. Participó de los castings como cualquier otra aspirante y convenció al equipo creativo con su talento y dedicación. Ahora, Despertar de primavera marcará su debut oficial en una gran producción, compartiendo escenario con otros jóvenes talentos.