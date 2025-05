La confesión de Fer Dente sobre su sexualidad que sorprendió a todos: “No era gay”

Fer Dente siempre fue sinónimo de carisma, versatilidad y talento en el mundo del espectáculo argentino. Pero esta vez no fue una coreografía ni una obra musical lo que lo puso en el centro de la escena, sino una confesión íntima que dejó a todos con la boca abierta.

Durante su paso por La Noche Perfecta, el ciclo de El Trece que conduce Sebastián Wainraich, el actor y presentador habló abiertamente sobre su proceso de autodescubrimiento y sorprendió con una frase que no tardó en viralizarse: “Cuando era adolescente no era gay”.

El actor y conductor tiene 35 años.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Fer explicó que su relación con su sexualidad fue un camino largo, complejo y, sobre todo, muy personal. “Ser gay es más que lo que pasa en las cuatro paredes”, sostuvo, dejando en claro que la orientación sexual también atraviesa emociones, vínculos y modos de estar en el mundo.

Fer Dente habló de cómo vivió la sexualidad en su adolescencia

A sus 35 años, Fer Dente se convirtió en una de las voces más escuchadas dentro del ambiente de la comedia musical local. Conduce su propio late night en América TV, protagonizó comedias musicales de primer nivel y siempre se mostró comprometido con la representación de la comunidad LGBTQ+.

El conductor tiene un programa en Olga.

Pero más allá de su imagen pública, su vida personal también genera interés. En la entrevista con Wainraich, Dente habló sobre cómo su evolución fue gradual: “No me reconocía como gay cuando era más chico. Fue algo que entendí con el tiempo, a través de experiencias y de entender lo que me pasaba”.

Fer en "La Noche al Dente".

Otro de los momentos que generó revuelo fue cuando confesó: “Cada vez que subo una foto con mi novio, pierdo mil seguidores”. Lejos de desanimarse, el actor fue contundente: “No voy a dejar de compartir mi felicidad por miedo a perder seguidores”.