“Mi mamá se murió muy entristecida”, la dura confesión de Tomás Dente sobre su pelea con Fernando

La relación entre Tomás y Fernando Dente, dos figuras conocidas en el ámbito del entretenimiento argentino, estuvo marcada por un creciente distanciamiento que ha llevado a que se hablen abiertamente de sus diferencias en los medios. En una reciente emisión de El Impertinente (Net TV), Tomás Dente volvió a referirse a la complicada relación con su hermano menor, Fernando, aclarando que no se trata de envidia profesional, sino de profundas discrepancias personales y familiares.

“Acá no hay envidia ni resentimiento. Yo deseo que a él le vaya mejor que a mí siempre”, expresó Tomás, intentando despejar cualquier duda sobre los motivos detrás del conflicto. Según explicó, la vida y las circunstancias los fueron separando, hasta el punto en que hoy, según él, no existe un verdadero vínculo entre ellos: “El tiempo nos fue alejando de modo tal que hoy por hoy es un témpano, no hay vínculo”.

Fernando y Tomás Dente

El momento de quiebre de la relación entre Tomás y Fer Dente

Uno de los momentos más duros de la charla fue cuando Tomás reveló una dolorosa anécdota familiar relacionada con la enfermedad de su madre. “Cuando mi mamá desfallecía, yo le tenía que rogar a mi hermanito que fuera a verla, porque le quedaban pocos días. Él no venía, ponía como excusa que estaba ensayando”, relató, mostrando su incomprensión y dolor por la actitud de Fernando en esos momentos críticos. “Él priorizó su trabajo por sobre la salud de mi mamá y hoy por hoy se ufana y se la tatúa”, añadió con visible amargura.

Tomás Dente volvió a abrir otro frente de batalla con su hermano Fernando.

Tomás también hizo hincapié en lo que él considera una falta de gratitud por parte de su hermano, y se mostró crítico de la forma en que Fernando manejó su carrera, sugiriendo que buscó el apoyo de personas influyentes para avanzar en el medio: “Yo no tejo vínculos por conveniencia, no me uno a una persona para tratar de sacar un rédito. Yo quiero a una persona por su esencia”.

Fer Dente intenta no involucrarse mucho en la polémica. Foto: Gentileza

El conductor de El Impertinente cerró su descargo señalando que su madre falleció con muchas dudas respecto a la verdadera esencia de Fernando, y lamentó que durante sus últimos días de vida, ella se sintiera decepcionada por la falta de presencia de su hijo menor. “Mi mamá se murió muy entristecida por la poca presencia que tuvo mi hermano durante sus últimos meses de vida”, sostuvo el conductor mirando a cámara.