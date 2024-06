La dura historia de vida de Fer Dente: cómo descubrió que fue adoptado y que su padre es cura

Fer Dente es uno de los conductores del momento. Tiene su propio programa en América Tv, está en el streaming de Olga en “Paraíso Fiscal” y como director y actor de la obra de teatro “Rent”. La vida del actor es un éxito en la actualidad.

A lo largo de los años, Fer logró tomar confianza y honestidad con el público, es por eso que en más de una ocasión contó su historia de vida, cómo fue su infancia y el momento exacto que fue un antes y después en su crecimiento.

La fuerte historia de vida de Fer Dente

Fer Dente reveló hace unos años que su mamá antes de morir le contó que su verdadero padre era un cura. A pesar de que él toda la vida se crio con sus hermanos, mamá y papá, el hombre que le adoptó no era su padre verdadero.

“Mi mamá se enamoró de un sacerdote. Mis hermanos iban a un colegio católico y mi mamá era catequista y se enamoró perdidamente del cura. Mi mamá de un matrimonio de los de antes que no iba ni para atrás ni para adelante, muy infelices ambos”, contó Fer Dente en una entrevista con Moria Casán hace unos años.

La historia de vida de Fer Dente Foto: instagram/ferdente

“Mi mamá cuando me contó me dijo que fue ‘el gran amor de su vida’. Estuvieron saliendo a escondidas y en esas salidas nací yo. Soy el último de cuatro hermanos. Yo tuve buena relación con mis padres, ellos se llevaban mal entre ellos, pero conmigo siempre buenos”, agregó en su relato el artista.

Al ser consultado de sí conoce a su papá biológico, Fer comentó: “Me encontré con el sacerdote en un momento. Yo me enteré en pleno High School Musical. Un día estaba hablando con mi mamá sobre el amor. Mi mamá se había divorciado de mi papá hacía dos años y yo le pregunté si estaba enamorada. Me empezó a decir que había tenido un gran amor, y se empieza a emocionar”.

La historia de vida de Fer Dente Foto: instagram/ferdente

“Cuando le digo antes de que yo naciera y se pone a llorar, yo le digo ‘no me digas que mi papá no es mi papá' y ahí se larga a llorar. Cuando se emocionó, yo me puse a saltar porque no entendía por qué. Desde ese momento resignifiqué el vínculo con mi papá. Mi papá nunca supo, al menos no oficialmente, eso hizo que conectara más con él porque sentí que me adoptó de verdad”, expresó el actor y conductor.

En otra entrevista que dio a la revista Gente, Fernando reveló: “Mi mamá –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico, sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El sacerdote le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos”.

“Pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de ‘reconciliación’ a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el Sur!”, comentó.