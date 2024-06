La mágica historia de amor de Santiago del Moro y su pareja María José

Santiago del Moro es uno de los conductores del momento. Tras el arrollador éxito que fue su conducción de Gran Hermano en la edición anterior, este año volvió con todo y una vez más los números de rating están a su favor en el reality que sale al aire todas las noches.

Talento, carisma, simpatía son algunas de las características que se pueden ver en el conductor de Gran Hermano 2024. Si bien tiene una vida profesional pública y habla de diferentes temas en sus trabajos como es también el programa de radio en La 100, el cual conduce hace muchos años.

Santiago Del Moro y su historia de amor con María José

De su vida privada no se sabe mucho, Santiago del Moro es muy celoso de su intimidad es por eso que en sus redes sociales no publica fotos de su familia ni menciona a ellos. Solo alguna ocasión muy importante, como fue el nacimiento de su tercera hija, Santa, en donde presentó a su beba públicamente.

El conductor está en pareja con María José Sánchez, ambos son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo ubicado en el partido de Carlos Tejedor, al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ella era su vecina, comenzaron a salir cuando eran adolescentes, desde entonces no se separaron más.

La historia de amor de Santiago del Moro y su pareja María José Foto: gentileza

María José es la persona que acompaña a Santiago del Moro incondicionalmente, quien dejó todo en su pueblo y acompañó al conductor cuando vino a probar suerte a Buenos Aires. Tres décadas después siguen juntos y tienen 3 hijas: Catalina, Amanda y Santa.

A pesar de que el conductor tiene gran exposición en los medios de comunicación, María José logró mantenerse alejada de las cámaras y tener un perfil bajo. Pocas veces se la vio públicamente, solo cuando acompaña a Santiago del Moro a alguna premiación como los Martín Fierro.

María José Sánchez, la esposa de Santiago del Moro Foto: Web

Hace un tiempo, el conductor comentó sobre su pareja en una nota para una revista: “Ella no mira mucha tele, no está pendiente de las noticias, no se fija en lo que dicen los portales, no le interesa si alguien me critica. Tiene otras prioridades y juntos formamos un equipo que siempre va para adelante”.

Más allá de que llevan juntos más de tres décadas, Santiago y María José no están casados. De todas maneras, el conductor no descarta alguna vez pasar por el civil para firmar la libreta.