Tomás Dente fue tajante sobre la mala relación que tiene con su hermano Fernando: “No lo quiero”

En medio de la polémica generada por las declaraciones de Ximena Capristo, Tomás Dente decidió hablar abiertamente sobre la tensa relación con su hermano Fernando, quien también es una figura pública en el ámbito del espectáculo argentino. Durante la conducción de su programa El impertinente (NetTV), Dente hizo una confesión que sorprendió a todos: “Yo con mi hermano no tengo vínculo y la verdad es que no lo quiero”.

Tomás y su hermano Fernando no tienen relación.

La relación distante entre Tomás y Fernando Dente

Tomás Dente, conocido por su trabajo como conductor y periodista, no dudó en expresar lo que siente respecto a su hermano, con quien mantiene una relación distante desde hace años. A pesar de la frialdad de sus palabras, Tomás quiso dejar en claro que no existe odio en su corazón hacia Fernando. “Eso, el no tener relación, no significa que lo odie”, aclaró, subrayando que su falta de vínculo no es sinónimo de enemistad.

“Yo quiero a la gente que suma en mi vida y está en el día a día en mi vida. ¿Para qué les voy a mentir? El idilio déjenlo para sus vidas, muchachos”, explicó, dejando ver que prefiere rodearse de personas con las que mantiene una conexión positiva y cercana. Esta afirmación dejó en claro que para Tomás, la relación con su hermano Fernando no encaja en ese criterio.

El origen del conflicto entre Tomás y Fernando Dente

Las palabras de Tomás no son ajenas a los recientes comentarios de Ximena Capristo, quien acusó al periodista de ocultar ciertos aspectos de la vida de Fernando y de querer sobresalir más que su hermano. Estas acusaciones generaron un revuelo en el ámbito mediático y parecieron ser el detonante para que Tomás hablara públicamente sobre su relación con Fernando.

Tomás Dente conduce su propio programa en Net TV.

Sin embargo, lejos de evadir el tema, Dente insistió en su postura y fue tajante al afirmar: “Yo a mi hermano no lo odio, pero no lo quiero”. Estas palabras resuenan con fuerza, especialmente porque Tomás reconoció que, aunque en el pasado podía conectar con la idea de amor fraternal, hoy en día esos sentimientos han desaparecido. “¿Cómo voy a odiar a una persona con la que hace 20 años no tengo ni un sí ni un no?”, agregó.

Fer Dente. Foto: instagram/ferdente

Finalmente, Tomás concluyó con una reflexión sobre lo que Fernando representa en su vida actual: “Es un perfecto desconocido, por ende no me intenten chicanear con eso porque se los digo yo”. Con estas palabras, el conductor dejó en claro que, aunque respeta a su hermano y le desea lo mejor, no tiene interés en mantener un vínculo cercano con él.