El próximo miércoles 13 de abril se estrena la segunda temporada de Casi Feliz por Netflix, la serie que protagonizan Sebastián Wainraich y Natalie Pérez, dirigida por Hernán Guerschuny.

El próximo 13 de abril se estará estrenando la segunda temporada por Netflix.

Vía País hablo con sus protagonistas, para que cuenten sobre sus expectativas sobre esta segunda temporada y cómo piensan ver el estreno, además de las repercusiones que creen que tendrá en el público.

Cómo van a vivir el estreno de la segunda temporada

Ante la pregunta sobre cómo piensan ver el primer capítulo en cuanto ya esté subido a la plataforma de streaming, Natalie Pérez respondió: “Yo me siento nerviosa porque es ya y no tengo posibilidad de modificar ninguna escena si no me gustó, así que estoy entregada”, dijo de forma graciosa.

Imágenes de la segunda temporada de "Casi feliz". (Tomás Francisco Cuesta/Netflix).

Y a la misma pregunta respondió Sebastián Wainraich: “Yo estoy tranquilo, pero me conozco y sé que el 12 de abril a la noche voy a estar muy nervioso y muy inquieto y no voy a saber si dormir o si esperar a las cuatro de la mañana para ver la serie”.

Y luego surgió la consulta sobre cómo pensaban ver el estreno de la segunda temporada, si había alguna cábala o si se llegarían a juntar, ante lo cual Sebastián le preguntó a Natalie: “¿Qué hacemos Nati, nos juntamos todo el equipo o no?”.

Y ahí enseguida Natalie le respondió: “Pero me habías dicho que íbamos a hacer una ‘red carpet’, y traje y vestido y todas las cosas que no habíamos podido hacer en el estreno de la primera temporada”.

Y luego remató: “Al final, fue toda una mentira, y estoy acá en pijama en mi casa haciendo las entrevistas”.

Repercusiones por el estreno

Natalie continuó refiriéndose sobre el tema: “Yo ya la ví”, pero sí adelantó que al día siguiente piensa estar instando por sus redes sociales para que las personas vean la serie y también estará atenta a las críticas que reciba el estreno.

Y ahí Sebastián agregó: “Aparte, en un fin de semana la ‘liquidás’ porque son ocho capítulos cortos. De hecho, hay que aprovechar que viene Semana Santa”.

Qué se viene en la segunda temporada de Casi Feliz

Sebastián contó en la charla con Vía País y adelantó un poco de lo que se podrá ver en el primer capítulo de la segunda temporada de Casi Feliz: “El primer capítulo de la segunda temporada incluye un viaje”.

Como en la primera temporada, en esta segunda también habrá colaboración de gran cantidad de artistas. (Tomás Francisco Cuesta/Netflix)

Luego, en la entrevista, se le preguntó a Sebastián si sentía que el éxito de la fama del personaje que interpreta y los conflictos internos por sus relaciones interpersonales también representaban parte de sí mismo: “No, la verdad que no”, respondió. Y agregó: “Sí hay algunos puntos de partida que son comunes a mí (el personaje en la serie también se llama Sebastián, hace monólogos y trabaja en radio) pero después jugamos con otras cosas”.

Y luego agregó: “No es que yo sea un campeón de los vínculos, pero el personaje de la serie tiene un quilombo extraordinario con sus relaciones. Nunca me hice demasiado rollo con esto de ser conocido, aunque con la paternidad puede ser que vengan algunos conflictos de ahí”, confesó Sebastián.

“No es que tengo todos los impedimentos que tiene este personaje… parezco un campeón, ¿no? Todo resuelto…” dijo a modo de broma.

Cuando se le preguntó a Natalie sobre cómo hacía para compaginar sus dos proyectos en cuanto a su carrera artística y la actuación, ella comentó: “Agenda”. Y luego comentó: “Cuando terminé de filmar Casi Feliz me fui de gira que terminó en marzo en el Lollapalooza”. Y después comentó que de a poco se va corriendo de la actuación para dedicarse más tiempo a la música.

Pilar (Natalie Pérez) y Seba (Sebastián Wainraich) siempre juntos incluso en esta segunda temporada. (Tomás Francisco Cuesta/Netflix).

Y luego dio su parecer sobre la serie: “Quizá en la primera no parecía tanto, pero ya en esta segunda temporada nos ubicamos más en la actualidad”, dijo Natalie.

Y Sebastián enfatizó: “También en esta segunda temporada se habla de sexo, no explícitamente, pero surge en las conversaciones del personaje con su exmujer, con sus hijos, con su hermano y hasta incluso tiene un ofrecimiento de trabajo que está vinculado con lo sexual”.

“Y aparecen otras cuestiones como los planteos de los hijos, que ya están re crecidos hacia el personaje y también la melancolía y algunos conflictos sociales”, cuenta Sebastián Wainraich.

Y ante la consulta sobre si vuelve a aparecer el fútbol en la serie, Nati aportó entre risas: “Cambió el fútbol por el sexo” y Sebastián le dijo: “Más chabón básico, imposible” y Nati replicó: “Pero acuérdense que no es autobiográfica la serie”.

Y luego se les preguntó: “¿Sebastián finalmente puede ser feliz’”, a lo que Naty respondió: “El título te lo dice”.

Los detalles del rodaje

Respecto del rodaje, Naty cuenta a modo de broma: “Nos hicimos 47 hisopados”. Y es que esta segunda temporada se grabó en los meses de mayo y julio del 2021, en plena pandemia de coronavirus.

Una de las escenas del primer capítulo de la primera temporada. Foto: Gentileza Netflix.

Incluso, el comienzo de la grabación, que empezó el 10 de mayo, debió atrasarse una semana por la cantidad de casos positivos de COVID-19.

“Creo que la serie va dar qué hablar”

Sobre la expectativa de la recepción de la segunda temporada por el público, la actriz comentó que cree que la serie “va a gustar”, y que además pueden suscitarse muchas preguntas al respecto, “como por ejemplo con los temas que se tocan con la hija adolescente de ellos”.

Seba se debate entre su éxito con la fama y las dificultades de sus relaciones con su entorno. Foto: Gentileza Netflix.

“Todavía hay personas que no se aggiornaron a todo lo que tiene que ver con la actualidad, a las nuevas formas, así que creo que la serie va a dar qué hablar”, agregó.

“A mí me gusta la historia de amor de ellos dos, que quedó medio como inconclusa y además en esta temporada tiene un final que a uno le sale decir ‘no, qué pasa, qué onda’ y por eso siempre tenés ganás de un poquito más”.

El personaje de "Seba" tiene muchos puntos en común con Wainraich, pero su idea no fue hacer una serie autobiográfica.

Para finalizar, se le preguntó a Sebastián Wainraich sobre qué elegiría, si un éxito rotundo de la serie o que Atlanta saliera campeón del fútbol argentino: “Por suerte no hay que elegir, porque una cosa no excluye a la otra. Sí hay una diferencia, porque en la serie yo puedo aportar mi granito de arena, pero con el fútbol no puedo hacer nada, porque dentro de una cancha no aportaría demasiado”.