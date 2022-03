Este viernes fue el primer día del Lollapalooza Argentina y varios artistas brillaron sobre el escenario. Natalie Pérez fue una de ellas, y al finalizar su show reveló que le gustaría hacer una colaboración con L-Gante.

La cantante, que salió al escenario del Hipódromo de San Isidro las 14:15 horas, sorprendió a sus fanáticos con un outfit súper canchero: campera y short de jean, zapatillas y unos lentes de sol.

Después de la presentación, la también actriz, dialogó con Clarín y expresó cuáles fueron sus sentimientos antes de hacer su performance en frente de más de 100 mil personas.

Lollapalooza Argentina 2022. Foto: Intagram/@lanacio

“Venía bastante nerviosa, pero cuando subí al escenario y estaba la gente gritando con ansias, y con toda esa energía de verte se volvió algo espectacular. Miraba la inmensidad del predio, el escenario de enfrente, qué loco, parecía de mentira”, contó.

Natalie Pérez sobre el escenario del Hipódromo de San Isidro. Foto: Intagram/@lanacio

Y añadió: “Me preocupaba que fuera de día, porque el show es distinto, porque a la noche las luces, el humo, las pantallas se ve mucho más. Me daba incertidumbre, así que en la semana me la pasé viendo show de día. Como estudiar antes del examen”, aseguró Pérez.

Además confesó algo que le gustaría hacer: “Trabajaría con L-Gante, tendríamos que hablar. Me encanta lo que hace, él es espectacular, un personaje increíble. Bailo sus canciones y muchas me las sé. Es una persona hasta con la que me gustaría sentarme a charlar y obviamente tirar tres acordes y ver qué pasa”, indicó sobre el cantante de cumbia, quien hará su presentación en el festival este domingo.