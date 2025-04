Natalie Pérez eligió un vestido color champagne con escote profundo y se llevó todos los piropos

Con el paso del tiempo, Natalie Pérez logró construir una comunidad sólida y fiel en redes sociales, donde combina su faceta artística con una gran conexión con su audiencia. En su cuenta de Instagram, la artista comparte con sus fanáticos algunos detalles de su vida personal y profesional, así como también sus mejores looks.

El vestido con el que deslumbró Natalie Pérez

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la actriz y cantante se lució con un look que acaparó todas las miradas. Natalie posó con un vestido largo de color champagne con diseño irregular, escote profundo, espalda completamente descubierta y aberturas a la altura de la cintura. Además, el diseño incluía un tajo lateral que dejaba una de sus piernas al descubierto.

Para completar el outfit, eligió un rodete prolijo, maquillaje natural y accesorios minimalistas que realzaban la elegancia del look sin robarle protagonismo. “Un brindis por las celebraciones! Un brindis por las cosas lindas que están pasando! Un brindis para que le pasen cosas buenas a las personas que no le vienen pasando!”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes.

El incómodo cruce entre Natalie Pérez y Mirtha Legrand en la televisión

Más allá de los flashes y las redes, Natalie también fue noticia recientemente por un tenso momento vivido en televisión. Invitada al tradicional programa de La noche de Mirtha, la artista compartió mesa con figuras como Adrián Suar, quien presentaba su nueva película Mazel Tov, en la que Natalie también participa.

Durante la charla, Mirtha Legrand comentó: “Te conocía cantando”, a lo que Natalie respondió: “No, actuando también, eh”. La conductora insistió con que no la había visto en teatro, y la actriz no dudó en retrucarle: “En teatro muchas veces me viniste a ver y en la tele también. Me he sentado acá con vos y con Juana”.

El ida y vuelta generó incomodidad entre los presentes, y aunque fue con risas de por medio, Mirtha reaccionó con una advertencia cargada de humor pero también de firmeza: “¡No desdigas a la conductora!”. Suar intentó descomprimir la situación con una broma: “Es la primera vez que actuás, Natalie”, a lo que ella respondió, cómplice: “Tenés razón, es la primera vez”.