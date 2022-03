Natalie Pérez lanzó su carrera musical en el año 2018 con su primer disco “Un té de tilo por favor” y al día de hoy posee más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify y, viene de protagonizar un gran show en el Lollapalooza Argentina 2022. Además, tres semanas atrás, la actriz y cantante lanzó junto a Soledad Pastorutti el sencillo “Lagrimas y flores” el cual posee millones de reproducciones en YouTube.

'Lagrimas y flores' el sencillo de Soledad Pastorutti y Natalie Pérez. Foto: Soledad Pastorutti y Natalie Pére

El look de Natalie Pérez a puro color

Durante estás últimas semanas, Natalie compartió a través de su cuenta de Instagram diferentes posteos donde se la puede ver con el look que lució durante el videoclip de “Lagrimas y flores”. Con un promedio de 50 mil likes por publicación y cientos de comentarios, la actriz y cantante conquista los corazones de su más de 2.9 millones de seguidores.

El look de Natalie Pérez en su sencillo "Lagrimas y flores". Foto: Instagram/Natalie Pére

En las fotos podemos ver a Natalie lucir una malla enteriza con aberturas y tiras cruzadas de color lila que, no solo termina por crear un look súper caribeño que combina con la puesta en escena del videoclip, sino que, es una tonalidad que fue tendencia a lo largo de la temporada primavera-verano 2022 en Latinoamérica y que, ya se está afirmando en Europa y los Estados Unidos.

El look de Natalie Pérez en su sencillo "Lagrimas y flores". Foto: Instagram/Natalie P

Y es que, no solo el vestuario de la actriz y cantante puede ser catalogado dentro de las tendencias sino que, tanto la puesta en escena como los accesorios también pueden ser incluidos. Todo ello, gracias a que no solo el lila es parte de las colecciones de las mejores marcas y firmas de diseño como Valentino Garavani sino que, también lo son. el amarillo, el rosa en toda su gama, el verde, y el rojo (aunque este último no este presente en esta oportunidad).

El look de Natalie Pérez en su sencillo "Lagrimas y flores". Foto: Instagram/Natalie Pére

En definitiva, al calor de la cumbia, “Lagrimas y flores” resulta toda una estrella del verano y, la frutilla del postre para coronar la temporada a puro glam. Sin duda alguna, Natalie es toda una artista que no solo diagrama y piensa hasta el último detalle de sus actuaciones y propuestas musicales sino, también, presta atención hasta a lo más pequeño de su vestuario.