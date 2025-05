La millonaria deuda de Vorterix: la causa judicial que tiene Mario Pergolini antes de su regreso a la televisión

Mario Pergolini atraviesa un momento complejo con Vorterix. La emblemática plataforma de contenidos digitales, que nació como una apuesta innovadora en el cruce entre radio, streaming y tecnología, acumula una deuda que supera los 1.000 millones de pesos. Ante este panorama, la empresa inició un proceso de concurso preventivo para evitar embargos y ordenar sus cuentas.

Lejos de alarmarse, Pergolini intentó restarle dramatismo a la situación y aclaró cómo es el proceso de esta causa judicial que le toca afrontar a días de su regreso a la televisión.

En diálogo con Intrusos (América), explicó que se trata de “una herramienta legal que se usa para ordenar las cuentas. Le ha pasado a diarios, radios… Yo no me ocupo mucho de eso”. Sin embargo, los números no pasan desapercibidos: según iProfesional, las pérdidas de Vorterix ya superan los 2.000 millones de pesos.

Mario Pergolini palpita su regreso a la televisión

En paralelo a la crisis financiera de su productora, Mario ya trabaja en su regreso a la pantalla chica. Su nuevo ciclo se llamará Otro día perdido y se emitirá por El Trece en horario central. El programa combinará humor, actualidad, tecnología y entrevistas, con algunos condimentos inesperados: una tribuna con 100 personas, banda en vivo y hasta asistentes virtuales. Incluso, la inteligencia artificial tendrá un rol activo en el desarrollo del contenido.

Mario Pergolini. Evento Somos Pymes Summit (Facundo Luque / La Voz)

Mientras el futuro de Vorterix genera incertidumbre, el conductor asegura que todo sigue funcionando con normalidad. “No hay preocupación, estamos todos superbien. Está todo en orden”, remarcó.

Mario Pergolini en Vorterix. (Captura)

La presentación del concurso preventivo busca ganar tiempo frente a los reclamos de ARCA (la sociedad de gestión de derechos de intérpretes) y otros acreedores, mientras se analizan medidas que permitan salvar a la compañía. Pergolini, conocido por su estilo irónico y su postura distante ante los medios, se mostró tranquilo y enfocado en lo que viene.