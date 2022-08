Boca no atraviesa su mejor momento. Tanto futbolística como institucionalmente, el club de la ribera parece estar sumido en un pozo del cual no puede salir y al cuál se metió por errores propios. La no renovación de Agustín Rossi marca un nuevo capítulo de esta crisis y el arquero se puede sumar a la lista de jugadores que, desde 2019, se fueron del club con el pase en su poder.

El 8 de diciembre de 2019, la lista integrada por Jorge Amor Ameal, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, se impuso con más del 50% de los votos frente al macrismo, que dirigió Boca por 24 años. Desde el desembarco de quien es considerado el máximo ídolo en la historia del Xeneize, son ocho los jugadores que se fueron libres del club, número que podría aumentar de no resolverse la situación de Agustín Rossi.

Riquelme, Ameal y Pergolini, la fórmula ganadora

Nahuel Molina

Luego de irse de préstamo a Defensa y Justicia y Rosario Central, el ahora jugador del Atlético Madrid volvió a Boca a principios de 2020. Sin embargo, para volver a ponerse la camiseta del Xeneize, Molina debía renovar su contrato, que vencía en junio de ese año. Las negociaciones con el Consejo de Fútbol no llegaron a buen puerto y el defensor se fue al Udinese luego de quedar libre a mitad de año.

Nahuel Molina, nuevo refuerzo del Colchonero (Atlético Madrid)

Julio Buffarini

El jugador que este año volvió a Talleres, llegó a Boca en 2018 y fue titular en la gran mayoría de los partidos, disputando incluso la final de Libertadores frente a River en Madrid. Sin embargo, cumplió un ciclo en Boca. Quedó libre en 2021 luego de rechazar tres ofertas del Xeneize.

Julio Buffarini volvió a Talleres este año Foto: Castillo Pedro

Emmanuel Más

Otro de los laterales que se fueron libres de Boca. El ex San Martín de San Juan llegó al club de la ribera en 2018, donde jugó por tres años. No logró consolidarse y finalmente se marchó en 2021 al Orlando City de Estados Unidos.

Más se marchó a la MLS

Leonardo Jara

El también defensor lateral surgido en Estudiantes de La Plata decidió continuar su carrera en Vélez, luego de no renovar con Boca. Jara llegó al club a principios de 2016 y se marchó en julio de 2021.

Jara estuvo cinco años en Boca

Mauro Zárate

El delantero llegó a Boca envuelto en polémica, en una transferencia con la cual se ganó el repudio de la gente de Vélez, club del cual era ídolo. El ahora jugador de Platense decidió irse del club viendo que no tenía rodaje con Miguel Ángel Russo.

Zárate no logró consolidarse en Boca

Cristian Pavón

El extremo derecho, por el cual el club recibió millonarias ofertas, bajó su nivel luego del Mundial de Rusia y desde ese entonces no pudo volver a asentarse en el once titular del Xeneize. Con el Consejo de Fútbol tuvo varios cortocircuitos y finalmente decidió no renovar. Los últimos meses de su contrato el jugador estuvo apartado del plantel profesional. Antes de irse de Boca había acordado su llegada al Atlético Mineiro.

Pavón y su primera experiencia en el fútbol brasileño (Foto: Prensa Mineiro).

Eduardo Salvio

El “Toto” se fue de Boca luego de idas y vueltas para renovar su vínculo. La decisión estuvo fundamentada en la baja oferta que, según el jugador, el Consejo le ofrecía para continuar. Luego de no renovar, el futbolista se marchó a Pumas de México.

Eduardo Salvio se marchó al Pumas de México Foto: @la12tuittera

Carlos Izquierdoz

El ex capitán de Boca se fue libre del club luego de la interna con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Después de varias discusiones previo y a la vuelta con Corinthians, el “Cali” tomó la decisión de irse del club. Ya es nuevo jugador del Sporting Gijón de España.