Lionel Scaloni se mostró molesto por las filtraciones sobre Rodrigo De Paul:“No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”

Faltan menos de 24 horas para que la Selección Argentina juegue otra final en este Mundial de Qatar 2022, frente a los Países Bajos, por los cuartos de final del torneo.

Lionel Scaloni no dio precisiones acerca del estado de salud de Rodrigo De Paul. Foto: Prensa AFA.

Y ante esta situación, las especulaciones comienzan a pesar fuerte en los entornos de los seleccionados, y cualquier “filtración” de información, puede generar una especie de ventaja para el rival. Así, al menos, lo entiende Lionel Scaloni, que se mostró molesto por la información que dejó trascender la prensa sobre el estado de salud de Rodrigo De Paul.

Cómo fue el enojo de Lionel Scaloni

Tras la habitual conferencia de prensa, el técnico argentino dialogó con periodistas. Allí se dio el primer cortocircuito, cuando le volvieron a preguntar por la supuesta lesión muscular del mediocampista.

“¿Por qué lo preguntás?”, retrucó Scaloni visiblemente molesto.

Y luego agregó: “Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo”. Pero el periodista se negó a dar la fuente de su información, ante lo cual el DT afirmó: “El entrenamiento fue a puertas cerradas, muchachos”.

Y luego lanzó la frase de la polémica, donde dejó en claro que no estaba para nada a gusto con esa información filtrada: “No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”.

Finalmente, y a modo de reflección, Scaloni lanzó: “Fue a puertas cerradas el entrenamiento, no me interesan las informaciones que salgan cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos en el entorno de Argentina, de la Selección”.

Argentina se jugará el pase a la siguiente instancia de la Copa de Mundo este viernes ante Países Bajos a partir de las 16 (hora argentina), en un duelo que, ya adelantó el propio DT, será muy lindo para ver por lo que proponen ambas selecciones.