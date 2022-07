La frase de Marcelo Gallardo a Nicolás Lamolina podría traerle nuevos problemas a River de cara a los próximos partidos. Si bien el equipo del Muñeco no encuentra el rendimiento y cayó 2 a 0 con Godoy Cruz, la actitud del entrenador también es algo que muestra el desconcierto del Millonario.

Es que el nivel que muestra el equipo millonario está lejos de aquel que supo ser el mejor del país. Con refuerzos que no dieron la talla, Gallardo está buscando la forma de encontrar el once titular que le dé el rendimiento que aún no ha podido encontrar.

River volvió a caer en el Monumental, esta vez ante Godoy Cruz por 2 a 0. Foto: Nicolas Aboaf

Mientras tanto, la frustración del DT se traslada al campo de juego, acompañado por un pésimo arbitraje de Nicolás Lamolina quien a poco de que termine el partido expulsó a Marcelo Gallardo después de que este lo insultara. Así el entrenador millonario no solo se perdería el próximo partido ante Vélez.

El insulto de Marcelo Gallardo a Nicolás Lamolina y la sanción que podría recibir

El descalabro se generó después de la expulsión de Rodrigo Aliendro, quien pisó a Juan Andrada y, tras la asistencia del VAR, decidió sacarle tarjeta roja. En ese momento, explotó la bronca de Marcelo Gallardo para con Lamolina, quien había sido protagonista por no sacarle tarjeta a González Pires por una plancha.

El Muñeco se enfrentó con el cuarto árbitro hasta que llegó el juez principal del campo. En ese momento, le sacó la amarilla y allí se escuchó el insulto contra Lamolina. “Tené los huevos para echarme, pelotudo”, gritó el entrenador de River que terminó viendo la tarjeta roja.

La expectativa está ahora en el informe que presentó el juez ante el Tribunal de Disciplina que, seguramente, llamé a declarar a Gallardo, esperando el descargo del entrenador. Podría recibir de una a varias fechas de suspensión como técnico y no podrá sentarse en el banco de suplentes.