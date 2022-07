River recibió otra mala noticia a menos de 24 horas de quedar eliminado con polémica ante Vélez por la Copa Libertadores, es que el sueño de Luis Suárez se terminó. El Pistolero anunció que no vendrá a la Argentina producto de la no competición que tendrá el Millonario.

En diálogo con el diario uruguayo El País, el goleador charrúa remarcó que tiene el pase en su poder y analiza, al menos, tres ofertas de Europa para llegar en buenas condiciones al Mundial de Qatar 2022. Cuando le consultaron sobre su futuro con la camiseta de La Banda, negó la posibilidad de venir a la Argentina.

Se terminó el sueño para River: Luis Suárez no jugará en el Millonario.

“De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, esta posibilidad está descartada. Más allá de que el llamado del Muñeco y Enzo Francescoli, director deportivo del club, le hizo contemplar la situación por el atractivo deportivo, Suárez está decidido a priorizar el fútbol europeo por una temporada más” escribió el periodista Ángel Asteggiante.

“Los plazos deportivos de Suárez no están en sintonía con los del Millonario. El equipo está en plena competencia y él necesitaría unos días para hacer una minipretemporada antes de saltar a la cancha. En Europa, sin embargo, toda la actividad está planificada a partir del próximo mes”, agregó.

Además, el periodista señaló: “Por último, con la eliminación de River anoche de la Copa Libertadores ante Vélez, el equipo se quedó sin actividad internacional”, algo que Suárez quería priorizar.

Luis Suárez tiene varias ofertas de equipos europeos para quedarse en el Viejo Continente. Foto: @gerardromero

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, señaló Suárez en una entrevista.

Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso”, completó.

Enzo Fernández se muda a Portugal y deja River en este mercado de pases

La otra mala noticia para el Muñeco, es que pierde a uno de los jugadores más importantes que tuvo en este semestre: se va Enzo Fernández. El volante que había sido comprado por Benfica por 19 millones de dólares tenía el acuerdo de quedarse a jugar la Copa Libertadores.

Enzo Fernández se va de River y jugará en el Benfica de Portugal. Foto: @infogallina

Con la eliminación del Millonario, el volante viajará a Portugal para comenzar a trabajar con su nuevo equipo. La intención del futbolista es adaptarse al ritmo europeo y pelear por un lugar en la lista del Mundial de Qatar 2022 para entrar como sorpresa.