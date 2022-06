En las últimas horas, se viralizó una foto de unos salteños que generaron furor por su parecido con dos estrellas del fútbol. Se trata del “doble” de Marcelo Gallardo y del jugador uruguayo Luis Suárez.

Miguel hace tiempo que es conocido por ser casi un clon del técnico de River Plate. El mismo ha asegurado que “no lo dejan vivir” por su similitud con el “Muñeco”, sobre todo porque es hincha de Boca.

No obstante, el miércoles 29 volvió a ser noticia cuando Diego, quien es prácticamente el gemelo de Suárez, decidió sacarse una foto con él. “Miguel tiene una gomería, cuando se me pinchó la rueda del auto lo llevé y como me pareció igual a Gallardo nos sacamos la foto”, confesó en diálogo con Todo Salta Noticias.

Los "dobles" salteños de Marcelo Gallardo y Luis Suárez. Foto: TyCSports

El doble del futbolista es hincha de River, incluso llevaba puesta la camiseta roja y blanca en medio de la entrevista. La imagen fue publicada en Facebook y no tardó en viralizarse.

Los "dobles" salteños de Marcelo Gallardo y Luis Suárez. Foto: Todo Salta Noticias

“Es lo que me tocó, salir parecido a Gallardo”, comentó Miguel. Cada cliente de su gomería que pasa le pide una foto: “Muñeco, muñeco, una foto, muñeco”, imitó entre risas y calificó ese gesto como algo “insoportable”, aunque gracioso.