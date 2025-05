No se vio en tele: la inédita reacción de Marcelo Gallardo cuando perdió River con Platense

River empató contra Platense 1 a 1 por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y luego quedó afuera por penales. En un partido que estuvo marcado por el polémico arbitraje de Yael Falcón Pérez, se dio otro batacazo y el Marrón eliminó a otro conjunto grande de visitante.

Al finalizar la tanda de penales, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, tuvo una actitud que llamó la atención de varios en redes.

El gesto de Marcelo Gallardo cuando River perdió contra Platense

El Muñeco, junto con su ayudante de campo, Matías Biscay, miró el penal de Ignacio Schor que definió la serie para los visitantes, pero no comprendió que había terminado el partido. Se asombró ya que pensó que faltaba un penal más e hizo un leve reclamo que rápidamente terminó. Además, el arquero Franco Armani también estuvo marcado por esta sensación y le preguntó al árbitro si no faltaba un penal. La reacción de Gallardo la registró la cámara de ESPN.

La palabra de Gallardo sobre los penales en River

El conjunto de Núñez sumó otra tanda de penales en la que fue derrotado y acumuló 8 de manera consecutiva. El entrenador se refirió a esto en conferencia de prensa con los medios de comunicación y señaló: "Da bronca no poder seguir y que nos corten el envión futbolístico que venía teniendo el equipo. Pero hay que seguir, veníamos con buenas sensaciones, no va a quedar acá, seguiremos mejorando para tener otras herramientas para afrontar este tipo de partidos. Tenemos que saberlos jugar", y agregó refiriéndose a los tiros desde el punto de penal: “Está en el ambiente que no tenemos esa posibilidad, no me gusta llegar a esa instancia, pero hay que definir, los pateadores tienen que ir con confianza a patear”.

Gallardo analizó la(Prensa) derrota por penales ante Platense (Prensa)

Cómo sigue el Torneo Apertura 2025

En octavos de final clasificaron todos los equipos que fueron locales excepto Racing, en cuartos pasaron todos los visitantes y las semifinales del Torneo Aperturaron 2025 quedaron así: