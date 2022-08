Incómodo con la sanción de Boca, Carlos Zambrano detalló cómo fue la pelea con Darío Benedetto

Carlos Zambrano, defensor de Boca, decidió romper el silencio y contar con sus palabras cómo fue la pelea que mantuvo con su compañero de equipo, Darío Pipa Benedetto.

La marca en la cara de Carlos Zambrano al volver al campo de juego tras el entretiempo del partido de Boca con Racing. (Imagen de TV) Foto: Imagen de TV

En diálogo con un medio de su país, el zaguero peruano dio los detalles del encontronazo con el delantero Xeneize, en el partido que Boca disputó contra Racing en el Cilindro de Avellaneda.

La queja de Zambrano contra Boca

A raíz de lo sucedido, Carlos Zambrano se mostró disconforme con la sanción que Boca le impuso a él como a Benedetto. “Me la estoy llevando gratis”, dijo.

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada. Me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, completó sobre la pena que recayó sobre él de dos partidos sin poder jugar.

Sobre lo sucedido con el Pipa, el peruano confesó que lo sorprendió el golpe de puño: “Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve”.

A posteriori, comentó sobre las secuelas del golpe: “Solo fue una hinchazón”.

El tuit de Carlos Zambrano tras el partido con Racing. Foto: Twitter

Y lejos de querer generar polémica, entiende que debe mantenerse al margen de lo que digan los medios argentinos: “No soy mucho de ver las noticias que se publican acá. Prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho”.

A pesar de lo sucedido, el defensor de 33 años subió a su Instagram, la misma noche del partido, una publicación destacando “la entrega del equipo”.