Diego Santilli estuvo con Flavio Azzaro, habló de su pasado con la barra de River y apuntó contra Riquelme: “Lo veo autoritario”

El precandidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, fue de invitado al programa de Flavio Azzaro y Andrés Duccatenzeiler, “El Loco y El Cuerdo” para hablar sobre su campaña de cara a las PASO.

Quien fuera Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, habló de todo, recordó los días que integró la barrabrava de River y también analizó la gestión de Juan Román Riquelme en Boca, con críticas y un halago por la contratación de Cavani.

“Parabalancha hiciste?”, le pregunta Flavio. A lo que Duka agregó: “Tengo una cuenta pendiente con él”. Y lo acusó de robarle un trapo a la hinchada de Independiente. Santilli, se rió de los comentarios y contestó: “Tenía 15 años, ya prescribió”.

Diego Santilli Foto: Redes

El precandidato a Gobernador es el hijo Hugo Santilli, quien fue presidente de River en ma década del 80, cuando el “Millo” salió campeón de America y del mundo.

“Mi hermano disfrutó ser más ‘hijo de’ que yo. Yo iba a la cancha en bondi siendo el hijo del presidente. Lo disfruté desde la tribuna”, dijo tras ser preguntado sobre cómo vivió aquella época.

En ese sentido agregó: “Yo iba a la popular en la época de Matute (exjefe de la Barra de River). Me sacaban a patatas de la hinchada por pedido de mi viejo”.

Santilli recordó sus días en el parabalancha de River con una anécdota: “Un día estaba colgado en el alambrado de la cancha de Ferro y mi viejo le pidió al comisario que me baje. Así eran para mí los días de cancha”.

Tras rememorar sus días en la tribuna de River, el integrante de Juntos por el Cambio opinó sobre el cambio del ambiente y la violencia en el fútbol. “En el año 85 era distinto, era mas barrial, no era tan así. Después vino otra época donde aparecieron otras cosas en el fútbol y se volvió más violento”, cerró.

Lo bueno y lo malo de Riquelme como dirigente, según Diego Santilli

El precandidato a Gobernador del PRO, fue consultado por Flavio Azzaro sobre la gestión de Juan Román Riquelme al frente de Boca y el “Colo” no se guardó nada.

“De Riquelme no tengo buenas referencias. No me gusta. Lo veo bastante autoritario. Siento que con el es ‘juega este no juega este, el otro tampoco’ y decide él”, opinó Santilli.

En ese sentido, el ex funcionario de CABA comparó a Román con el expresidente de River: “D’onofrio era un tipo firme pero no se metía en el equipo a Gallardo. Yo a Riquelme lo respeto como jugador, fue un animal y lo padecimos en River. Pero como dirigente lo veo que se mete en cuestiones que no debería, es lo que veo de afuera”.

Además de esto, Santilli sostuvo que Angelici “fue un gran administrador”, lo que es otra muy fuerte crítica para la actual dirigencia “Xeneize”.

Diego Santilli Foto: Redes

Para cerrar, pese a todas las críticas anteriores, Santilli le hizo un elogio a Román por la contratación de Cavani: “Lo de Cavani es muy bueno, es jerarquía. Ahí estuvo bien. Nosotros tenemos a Beltrán”.