Darío Bendetto y una polémica frase contra los jugadores de Gimnasia: tres cruces picantes del “Pipa” en una cancha

Boca visitaba a Gimnasia en El Bosque con la intención de continuar por la senda de la victoria. Con goles de Miguel Merentiel, Cristian Medina y Darío Benedetto, el Xeneize se impuso ante el Lobo por 3 – 1, el tanto de descuento lo convirtió Rodrigo Castillo gracias a un error compartido entre Nicolás Figal y “Chiquito” Romero.

Más de un mes pasó para que Darío Benedetto convierta un gol nuevamente con la camiseta de Boca. Gracias a la asistencia de Marcelo Weigandt, el Pipa anotó el tercer tanto del Xeneize para sellar la victoria. Pero el 9 se salvó de ser expulsado sobre el final del partido, primero topeteó y pisó en la mitad de la cancha a Ignacio Miramón, y minutos después le cometió una muy dura falta por la que se ganó la amarilla. No todo terminó ahí, ya que después del duelo, el mediocampista de la selección Sub 20 brindó detalles sobre la discusión con el delantero azul y oro.

Boca fue mucho más y derrotó cómodo a Gimnasia en el Bosque. Foto: Ole

Benedetto contra Sánchez y Miramón

Con el partido sellado y cerca del final, Darío Benedetto protagonizó una polémica jugada. Primero, topeteó y pisó en mitad de cancha a Ignacio Miramón, luego le tomó la chapa y lo barrió en la siguiente jugada, lo que provocó que todo el banco de Gimnasia pida su expulsión.

Más tarde, luego del choque, uno de los protagonistas detalló la discusión dentro del campo de juego. En una nota con Paso a Paso, Nacho Miramón contó que el Pipa los “meó” a Felipe Sánchez y a él.

“Nos meó un poco el Pipa, pero son cosas que quedan ahí en la cancha”, comentó, y reveló que Benedetto le dijo a Felipe Sánchez que él “tenía más goles que Feli partidos jugados”.

El cruce con el Pulpo González: de rivales a compañeros

Uno de los curiosos precedentes que tiene Benedetto en su historial es el choque con Diego González. Ocurrió cuando el Pulpo vestía la camiseta de Racing en 2017 y fue el mismo mediocampista quien contó en detalle la discusión.

“Benedetto me dijo que, si él quería, me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa. Él estuvo un año nada más en México, no sé cuánta plata habrá agarrado. Si me decís que era otro jugador con otra trayectoria...”, expresó.

Benedetto y el cruce con el Pulpo González,hoy son compañeros. Foto: via

La lengua a Montiel en la final en Madrid

El hecho desafortunado más recordado quizás fue en 2018 durante el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. Allí, Pipa convirtió el primer gol del Xeneize y su festejo fue sacándole la lengua a Gonzalo Montiel, luego de chocar con él.