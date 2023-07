La brutal frase de Arturo Vidal sobre Jorge Sampaoli: “Me tocó un entrenador...”

Arturo Vidal fue oficializado como nuevo refuerzo del Ahtletico Paranaense. El chileno viene de rescindir su contrato con el Flamengo y firmará con el club de Curitiba hasta el final de la presente temporada. La intención del volante ex Barcelona y Juventus es competir por ganar la Copa Libertadores siendo parte importante del equipo, algo que no iba a lograr bajo las órdenes de Jorge Sampaoli en el “mengao”.

En sus primeras declaraciones como jugador del Paranaense, dijo que “aún tiene muchos sueños” por cumplir en el fútbol. “Quiero seguir ganando hasta el día de mi retirada. Este es un paso tan importante como los sueños que tengo, que son seguir luchando por la Libertadores y seguir ganando títulos”, señaló el chileno.

“Los cuatro vientos del ‘Furacão’ son las cuatro características más importantes de mi personalidad, en mi carrera y en mi forma de ser: Innovación, rebeldía, ambición y entusiasmo. Por eso también llegamos tan rápido a un acuerdo”, añadió.

El chileno Arturo Vidal cambia de equipo en Brasil. (Prensa Paranaense).

Vidal viene procedente del Flamengo, con el que rescindió su contrato de mutuo acuerdo esta semana después de 51 partidos en la el club carioca, en los que marcó 2 goles, repartió 4 asistencias y conquistó dos títulos en 2022: la Copa Libertadores, que ganó precisamente ante el Paranaense, y la Copa de Brasil. Desde la llegada de Jorge Sampaoli a principios de este año, el chileno, que fue parte fundamental del seleccionado campeón de América en 2015 dirigido por el DT nacido en Casilda, pensó que jugaría más. Pero, para la sorpresa de muchos, no tuvo los minutos esperados.

Las lapidarias críticas de Arturo Vidal a Sampaoli

Tras su debut con el club de Curitiba, donde participó 30 minutos, Arturo Vidal apuntó contra su ex entrenador en Flamengo, Jorge Sampaoli, y lo calificó como “perdedor”. Vidal, quien debutó en Atlético Paranaense, aseguró que siempre estuvo “en condiciones de jugar”, pero que le tocó un “técnico perdedor”.

“Me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado, solo que me tocó un entrenador… un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, ya quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera que es ganar”, dijo en declaraciones a la televisión brasileña refiriéndose al ex entrenador del Sevilla.

“Ahora espero demostrar todo lo bueno que hice en mi carrera”, continuó Vidal luego de sumar minutos en la victoria sobre Bahía por 2-0. Además, destacó que “los primeros 6 meses (antes de la llegada del DT de Casilda) fueron espectaculares, y en el segundo arriesgó su físico, jugó con pubialgia, con una operación”.