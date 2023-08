¡Así no muchachos!: la calentura de los jugadores de Boca y la piña de Benedetto al hijo del Muñeco Gallardo

Calentura al 100%, eso fue lo que se vio sobre el final del partido, cuando el árbitro Silvio Trucco hizo sonar su silbato y dio terminado un encuentro en el que Sarmiento derrotó a Boca por 1 a 0 en el Estadio Eva Perón.

El partido que Sarmiento le ganó a Boca en Junín terminó caliente, y con Benedetto cargando con el árbitro Trucco. (Fotobaires) Foto: Juan Jose Garcia

Pero más allá del resultado negativo para el Xeneize en una semana cargada de tensión, porque se juega al todo o nada contra Racing el miércoles por Copa Libertadores (en el partido de ida igualaron 0 a 0 en La Bombonera), lo que más se destacó del encuentro jugado en Junín sucedió en los minutos finales del mismo.

Sarmiento aprovechó que Boca jugó con suplentes y sumó tres puntos de oro en la Copa de la Liga Profesional. (Fotobaires) Foto: Juan Jose Garcia

Y es que faltando poco menos de cinco para el cierre, Trucco decretó penal para Boca tras una grosera mano en el área de un defensor de Sarmiento. Darío Pipa Benedetto se hizo cargo de efectuar la pena máxima, pero a tono con su pésima actualidad de cara al gol, no pudo convertir, debido a que un brillante José Devecchi le tapó el disparo.

Como era de esperarse, la calentura de los jugadores de Boca no quedó allí. Y sobre el final del cotejo, los jugadores protestaron por un codazo de Insaurralde a Valentini en la última jugada.

Más calientes aún porque el árbitro no vio esa jugada, los dirigidos por Jorge Almirón se “descontrolaron”: tras el pitazo Darío Benedetto golpeó a Nahuel Gallardo (el hijo del Muñeco Marcelo Gallardo), quien se fue expulsado por cruzarse también con Lucas Blondel.

Después del partido, y ya con las pulsaciones más bajas, Nahuel Gallardo dialogó con la prensa y relató cómo vivió los hechos: “Después del partido fui a saludar a Lucas (Blondel) y me negó el saludo, nos dijimos unas cosas y quedó ahí. Nada más. Y hasta que no se metió Benedetto y los demás chicos a armar el tumulto no había pasado nada”.

Y sobre el Pipa resaltó: “Se ve que estaba caliente por el penal que erró, yo no tenía nada contra él”.