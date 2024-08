“Esta obsesionado”: La fuerte denuncia que hizo Noelia Pons, la esposa de Pipa Benedetto

Darío “Pipa” Benedetto es un futbolista argentino de 34 años, que se encuentra libre, es decir, en ningún club de fútbol. Él está casado con Noelia Pons, quién durante su labor en Boca Juniors, se convirtió en una influencer de las redes sociales. En esta oportunidad, relató episodios terroficos que atraviesa hace meses.

El duro momento que vive Noelia Pons, la mujer del Pipa Benedetto

Noelia Pons es una diseñadora de indumentaria de 34 años, que tiene su propia marca de cosmeticos. Está en pareja con Benedetto desde 2010, es decir, llevan 14 años juntos. A través de su cuenta de Instagram con 111.000 seguidores, Noelia muestra su vida de lujo y cuenta cosas de su diaria.

Pipa Benedetto y su pareja, Noelia Pons Foto: Instagram

En esta oportunidad, la pareja de Benedetto, estremeció al contar una terrible situación que vive hace unos meses. “¿Alguien saber qué hacer cuando tener una persona, literal, obsesionada con vos? Al principio me causaba ternura, pensaba: ‘Me quiere, me admira’, después gracias, y ahora, en serio, me da miedo”.

El duro momento que atraviesa Noelia Pons, la pareja de Pipa Benedetto Foto: Instagram

“Esto no es un chisme divertido para redes, realmente no sé qué hacer, empezó con ropa y fue escalando hasta estar cerca de mi ente, tener mis mismas actividades, mis mismo profesionales, mismos espacios, mismo vehículo. Todo lo que puedan imaginarse para ser una copia fiel de mí como persona, de mí fisicamente, de mi imagen, y de mi vida, incluso de mi rutina diaria”, relató Noelia.

El impactante relato de Noelia Pons, la pareja de Pipa Benedetto Foto: Gossipeame

Pons agregó: “Tengo testigos y pruebas de lo que digo, no es ninguna historia inventada. Hay mucha gente en el medio que sabe que esto es así. Durante un tiempo tuve cerca a esta persona porque obviamente se mostraba generosa y empática, hasta que esto fue esclando y me sentí asfixiada. Obviamente, corté relación y hasta la bloqueé en las redes, pero se ve que sigue viendo o investigando, que sigue observando todo lo que hago para seguir copiando”.

El duro momento que atraviesa Noelia Pons, la pareja de Pipa Benedetto Foto: Instagram

“Parece chistoso visto de afuera, pero es bastante shockeante ver como una persona totalmente diferente, cada día es más igual a vos en todo sentido. Obivamente, no voy a dar nombre nunca porque lo que más desea esta persona es que le den entidad, que yo la vea”, señaló con dureza.

El impactante relato de Noelia Pons, la pareja de Pipa Benedetto Foto: Gossipeame

Finalmente, Noelia relató algunas situaciones que vivió: “Llegó a ir a espacios donde no la quieren y a ridiculizarse en público con tal de que yo la veo o vea que ella me está mirando. Espacios que son míos, que es obvio que voy a estar. Espero de todo corazón que esta persona encuentre paz, se pueda querer tal cual es, y si ve esto, que estoy segura que lo verá, proque mira todo lo que hago, que realmente me deje en paz. Sé que en el fondo lo que siente es admiración, pero en mí solo provoca rechazo y sobretodo miedo”.

El impactante relato de Noelia Pons, la pareja de Pipa Benedetto Foto: Gossipeame

“Por último, si me conoces, si mes seguido en el día a día, si sabes de qué hablo o si no sabes y queres saber, la única manera en que podes ayudar es en no preguntar, y no nombrarme a esta persona ni tomarte a chiste lo mucho que se parece a mi. Lo que hace yo lo siento como acoso”, cerró Noelia Pons.