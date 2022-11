Cómo le fue a la Selección Argentina en el tercer partido del Mundial: del gol agónico de Rojo a la eliminación con Suecia

La Selección Argentina sabe que, sin sufrir, no vale. Es por eso que el partido clave con Polonia de esta tarde, será una verdadera final pensando en seguir o no en el Mundial de Qatar 2022 y se trata, nada más ni nada menos, que el tercer partido del Grupo C. A continuación, haremos un repaso por los últimos duelos que jugó la albiceleste en busca de la clasificación.

El duelo de esta tarde, desde las 16 hora argentina, será clave para el equipo de Lionel Scaloni que deberá ganar para depender de sí mismo o esperar otros resultados para avanzar en la clasificación.

Lionel Messi en el entrenamiento de la selección argentina (AFA)

Sin embargo, este grupo, con Lionel Messi y el propio Scaloni, saben lo que es llegar a la última fecha sin abrazar la clasificación a la siguiente fase, pero también conocen lo que es dar el golpe y avanzar a pesar de todos los pronósticos como ocurrió en Rusia 2018.

Cómo fue el último partido de la fase de grupos de la Selección Argentina en Rusia 2018

Ese es el antecedente más cercano del último partido de la fase de grupos, donde Argentina debía ganar o ganar para pasar de fase tras empatar con Islandia y caer ante Croacia. En ese marco, el duelo con Nigeria había pasado a ser la final para saber quién avanzaba a octavos.

Aquel partido tuvo un gol de Lionel Messi a los 14 minutos que parecía encaminar las cosas para el equipo de Jorge Sampaoli. Sin embargo, el empate de Victor Moses dejó a Seleccionado al borde de la eliminación, hasta que apareció Marcos Rojo para convertir el 2-1 final que se gritó de forma agónica en todo el país.

Antecedentes de los terceros partidos de Argentina en Mundiales

Quizás el recuerdo más doloroso para los hinchas argentinos sea el duelo con Suecia en el 2002, donde terminó todo con un empate 1-1 que dejó a la Albiceleste eliminada. Hernán Crespo marcó el gol del seleccionado y Anders Svensson había abierto el marcador en el inicio del partido.

El plantel de la Selección Argentina que igualó el último partido 1-1 contra Suecia.

En las dos Copas del Mundo que obtuvo la Selección (1978 y 1986) el tercer partido terminó con resultados opuestos. En el mundial que se llevó a cabo en este país, el equipo de Menotti cayó ante Italia por 1 a 0, a pesar de que ya estaba clasificada.

Mientras que en México, el equipo de Bilardo venció a Bulgaria por 2 a 0 con goles de Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.