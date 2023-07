Agustín Rossi eligió el estadio más complicado donde jugó y no es La Bombonera

Agustín Rossi es nuevo arquero de Flamengo y tras un largo tiempo volvió a hablar en los medios. El arquero no tuvo una salida sencilla de Boca, de donde se fue con el pase en su poder. Ante de arribar a Brasil, el ex Chacarita tuvo un paso por 6 meses en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, ya que no llegó a un acuerdo con la dirigencia comandado por Riquelme, por lo que decidieron que sus últimos meses de contrato los cumpla en otra institución.

El flamante jugador del conjunto que dirige Jorge Sampaoli tuvo una entrevista con el reconocido influencer Ezzequiel, donde se sometió al clásico ping – pong y dio detalles de sus últimos meses, lanzó varias bombas sobre el Mundo Boca e incluso opinó sobre el clásico rival, River.

Agustín Rossi, en uno de sus últimos clásicos contra River en el Monumental. (Fotobaires) Foto: JAVIER GONZALEZ TOLEDO

La verdad sobre su salida de Boca y un mensaje para los hinchas

Rossi tuvo una turbulenta salida de Boca Juniors, primero nunca llegaron a acordar entre las partes su posible renovación y ante la oferta de Flamengo, el jugador decidió irse una vez finalice su contrato con el Xeneize.

Toda esa situación sobre su decisión desencadenó en que el Consejo de Futbol comandado por Juan Román Riquelme decidiera darlo a préstamo a otro conjunto, por lo que terminó en Al Nassr junto a Cristiano Ronaldo y el argentino, Pity Martinez.

Agustín Rossi junto a Cristiano Ronaldo y Pity Martínez en Al Nassr.

Durante esta entrevista, el arquero contó su parte de la historia. “La realidad de la no renovación con Boca fue simplemente una negociación en la que no se llegó a un acuerdo. Son cosas que pueden pasar. Hubo un momento en el que las partes estuvieron muy cerca de arreglar. Era un tema de cantidad de años y otras cosas”, explicó.

Asimismo, resaltó: “Hubiera estado bueno arreglar y poder continuar en Boca. Porque había encontrado un afecto increíble con el hincha y era algo que no quería que se pierda”.

Por último, le mandó un mensaje a los hinchas xeneizes: “Solo quiero agradecerle por todo el cariño, por todo lo que me apoyaron y por todo lo que hicieron desde el primer día que llegué al club. Simplemente agradecerles”.

El estadio más complicado para jugar “por la dimensión y la gente…”

El ex arquero de Boca se sometió al ping-pong del youtuber Ezzequiel y lanzó varias bombas tras un largo tiempo de silencio en los medios.

En primer lugar, el host le consultó al “Mono” sobre cuál fue el estadio más complicado en el que le tocó jugar y no dudó. “Por la dimensión y por la gente, podría ser el Monumental”, expresó.

Asimismo, continuó con algunos elogios para el Millonario, que seguramente no cayeron muy bien en La Boca. “Por lo que veo, el mejor del fútbol argentino es River. Está bien consolidado, está puntero y creo que hoy en día tiene armado un gran equipo que se ve reflejado en la cancha”, soltó Rossi.

Hasta se animó a referirse a la recordada final de la Copa Libertadores 2018 y dijo que el delantero que “más lo complicó” fue el Gonzalo Martínez: “Por determinación y los goles que me hizo, elijo al Pity”.

Por último, respondió la clásica consulta: ¿es peor perder la final de la Libertadores con tu clásico rival o descender? “Si tengo que contestar, creo que descender es un poco peor. Quizás la magnitud es distinta, son dos cosas totalmente distintas, pero me inclino por descender”, sentenció.

El video completo de la entrevista con Agustín Rossi