En medio de un aumento de casos de coronavirus de manera abrupta en todo el país, el Director del Hospital de Campaña de Corrientes, cuestionó el accionar individual que es está registrando en las últimas semanas y el aumento de casos: “Cuando vemos que la gente no toma conciencia y no se cuida nos preguntamos si vale tanto esfuerzo”, dijo.

En diálogo con Radio Dos, Alberto Arregin, aseguró que “la situación es compleja”, pero que por el momento hay camas disponibles aunque se prevé que la ocupación aumente con el correr de los días. “Estamos en una guerra, y el hospital trabaja como tal. Y esa es la conciencia de nuestro personal”, remarcó Arregin.

Hospital de Campaña Gobierno de Corrientes

En la misma línea remarcó que se puede tener infraestructura pero si no se cuida al personal de Salud, encargado de dar las atenciones médicas correspondientes y que están en la primera línea de batalla desde el día cero, el panorama se complica. “El cansancio es físico y psíquico. Desde hace un año venimos batallando y nosotros no tenemos reemplazo”, recordó e informó que en el hospital hay “un equipo de salud mental que atiende tanto a pacientes como al personal”.

“Hay una realidad muy frustrante… me tocó de cerca: ver a médicos que hablaban con el paciente, y al darse vuelta el paciente tiene un paro y se muere”, las crudas palabras del médico que ayudan a visualizar la situación que se atraviesa en la provincia y el país.

Los casos de coronavirus aumentan a un ritmo acelerado en todo el país (AP)

Al mismo tiempo comentó: “La pregunta que nos surge siempre es para qué hacemos todo esto… tanto esfuerzo. Nosotros vemos el final de la película, y es duro… no queremos ver eso, pero lamentablemente es la realidad. Y sin querer serlo somos los portavoces de las peores noticas muchas veces”.

“El coronavirus no se cura.. Solo acompañamos el proceso de la enfermedad para poder salvar vidas”, remarcó y concluyó con un contundente mensaje: “Estamos estresados, pero debemos seguir, y no encontramos solidaridad…”. Los aplausos a las 9 de la noche, los mensajes de agradecimiento, todo se valora, pero el personal de Salud necesita que entre todos no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, usando el tapabocas de manera correcta, respetando las distancias y medidas sanitarias.