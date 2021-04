El ministro de Seguridad bonaerense consideró que Argentina necesita tres semanas de “verdadera cuarentena” para hacer frente a la segunda ola de coronavirus en la que aumentó considerablemente el número de contagios.

Para Berni, “la única solución” ante el aumento de contagios es “profundizar las medidas restrictivas”. Por ahora, el Gobierno Nacional dispuso el cierre de actividades desde las 23 y un toque de queda de 00 a 06, pero para algunos esto no es suficiente.

“Tenemos que hacer un cierre total durante tres semanas. Necesitamos una verdadera cuarentena”, opinó Berni durante una entrevista en el canal C5N.

Palo a la oposición

De paso, el ministro se refirió a algunos referentes de Juntos por el Cambio, y dijo que hay “tres diferentes clases de dirigentes políticos”.

“En primer lugar, están los que tienen responsabilidad de gestión, como Daniel Gollán, Carla Vizzotti, Alberto Fernández y Axel Kicillof, quienes comprenden y entienden lo que significa una emergencia sanitaria. Después, están los que no tienen responsabilidad de gestión, como (Mauricio) Macri y (Patricia) Bullrich, por lo tanto lo que le pueda pasar al conjunto de la sociedad les importa poco”, consideró Berni.

Y reservó un lugar especial para el jefe de Gobierno porteño: “En tercer lugar está (Horacio Rodríguez) Larreta, que tiene responsabilidad de gestión pero que se guía por las encuestas y no por el sentido común”, opinó.

“¿Cómo podemos decir hoy, con 15.000 casos diarios en Provincia y el 99% del sistema sanitario colapsado, que podemos seguir aguantando y que estamos esperando cómo evoluciona la economía? Es una irresponsabilidad. Es faltarles el respeto a los argentinos. No hay que ser epidemiólogo. Hay que tener lucidez y claridad”, agregó el funcionario bonaerense en referencia a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una irresponsabilidad y una inconsciencia muy grande que sigan diciendo que CABA está bien, que le sobran camas y que puede seguir resistiendo”, declaró.

“CABA agrega 20 camas en un hospital, pero no entiende que necesitan una aparatología y los recursos humanos que no existen, no es una cuestión de espacio físico. El sistema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires está totalmente agotado. Lo que pasa hoy en CABA es un espejo de lo que pasará en el resto del país a partir de la tercera semana, porque se desparrama como una mancha de aceite”, cerró Berni.

La Provincia, al borde del colapso

El lunes, la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud bonaerense, Teresa Varela, advirtió que, “con esta velocidad de casos” de coronavirus, “en un mes colapsa el sistema de salud de la provincia”.

“Tenemos una carrera entre el aumento de casos y la campaña de vacunación”, resaltó Varela, aunque remarcó que se requerirían al menos cinco semanas para completar la “vacunación de adultos mayores y que desarrollen la inmunidad adecuada”.

En ese contexto, dijo que si el crecimiento de casos sigue durante las próximas cinco semanas, se “va a superar la capacidad del sistema de salud”. “Con esta velocidad de ocurrencia de casos, en un mes colapsa el sistema de salud de la Provincia, por eso estamos evaluando distintas estrategias”, agregó, en diálogo con Radio El Destape.