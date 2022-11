“Lulú House”: Lourdes Sánchez mostró la lujosa mansión que está construyendo en Corrientes

Lourdes Sánchez se mudó a Buenos Aires cuando era una adolescente para ser una exitosa bailarina. Sin embargo, su amor por Corrientes nunca culminó que, incluso, hoy en día está haciendo su casa en la provincia junto al Chato Prada.

A través de su cuenta de Instagram, Lourdes mostró el avance de la obra en construcción en Laguna Brava. “Lulú house me tiene totalmente enamorada, cada detalle se está concretando como lo soñe”, escribió la bailarina.

Sánchez fue a Corrientes para visitar a su familia y aprovechó la ocasión para controlar el avance de la obra en construcción que tanto soñó de chica. En las imágenes se puede ver la fachada de la futura mansión, algunas de las habitaciones que cuentan con grandes ventanales a la laguna y una inmensa piscina.

Lourdes Sánchez posó en su futura piscina. Foto: Instagram

Lourdes Sánchez mostró la fachada de su futura casa en Corrientes. Foto: Instagram

La bailarina y el reconocido productor de Marcelo Tinelli decidieron alejarse de la gran ciudad y de las cámaras de televisión para invertir en un lugar a su gusto, en dónde quizás puedan vivir o pasar fines de semana junto a su hijo Valentín y demás familiares correntinos.

“Hoy es el turno de los pisos y por supuesto elegí una marca que ya conozco y me garantiza calidad para toda la casa. ¿Qué les parece como esta quedando?”, preguntó Lourdes a sus miles de seguidores de Instagram.

Ante los rumores de crisis, Lourdes Sánchez desmintió estar separada del Chato Prada

Después de que el productor de Canta Conmigo no asistiera al cumpleaños de Valentín, hijo que tiene en común con Lourdes, dispararon los rumores de separación de la pareja. Ante esta situación, la bailarina publicó un video en su historia de Instagram y contó cuál es la situación.

“Leí a varios preocupados. Me preguntan si con Pablito todo bien, si estamos peleados. Chicos estamos súper bien”, comienza diciendo en el clip la ex bailarina de Showmatch. Luego escribió nuevamente: “No estamos peleados con Pablito”.

“No estuvo ayer en el festejo que le hice a Valentín acá en casa porque estaba grabando, trabajando”, explicó Lourdes. “Y es por eso que la semana que viene, el 9, le hacemos el cumple cumple, para que él puede estar. Solamente por eso, yo le quería hacer algo chiquito el día de su cumpleaños. Él no pudo estar sólo por ese motivo, no es que estamos peleados chicos, o sea... difícil que me pelee con Pablito”, concluyó Sánchez.