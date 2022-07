La crisis económica que atraviesa el país es un factor que desemboca en una situación alarmante para los productores tomateros correntinos. En la mañana del jueves, los mismos trabajadores rurales salieron a la ruta a ofrecer cajones de tomates “al precio que la gente pueda pagar”. El hecho ocurrió en Goya con el fin de que se pueda viralizar la verdadera realidad de los productores.

Según informa RadioSudamerica, Miguel Tomasella relató que gran cantidad de personas retiraban los cajones y dejaban una colaboración para que las perdidas no sean del cien por ciento. “La gente tiene que enterarse y saber cuál es la situación que estamos pasando. Me quieren comprar los cajones a 100 pesos y en algunas verdulerías en Corrientes se venden a 180 pesos”, expresó.

Luego, en un RadioDos, contó cómo comenzó todo: “Hoy a la mañana el tomatero me dijo que no iba a comprar ningún tomate. Medio desilusionado, empecé a poner en Facebook, donde expresé que si no vendía iba a empezar a tirar a las vacas, entonces me escriben y me dicen ‘porque no pones los cajones y que la gente te compren al precio que pueden pagar’, y así se empezaron a sumar gente”.

Luego explicó: “Ya tengo cargado 91 cajones en el acoplado, listo para salir mañana temprano, porque tengo 21 kilómetros para llegar a la ciudad de Goya; y la verdad que estamos con los caminos muy feos y hay que ir despacio para que no se estropee todo el tomate”. Resaltó que es un “tomate de primera, como están muy rojos, no cargan, no llevan. Pero es una hermosa fruta”.

“Decidí traer los tomates acá porque mostramos nuestra situación, la gente me deja una colaboración y aunque sea salva mi gasoil”, contó. Según Tomasella, la situación difícil que atraviesan los productores, a futuro, es perjudicial.“Yo creo que acá en la zona nadie va a tener tomate a futuro. Se va a terminar el tomate muy pronto, por el calor que hace madura muy rápido. De tanto que le sacamos, la planta se debilita”.

Juelieta Vecchia, también productora de tomates, expresó: “La propuesta era que la gente deje lo que quería y se lleve un cajón. La gente fue muy generosa”. Luego expresó que ellos no querían tirar el tomate, apostaban por algo que realmente sirva, ofrecer a las personas.