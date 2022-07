El negocio ganadero y el negocio lechero hoy en dia

En el último tiempo los precios de las distintas categorías no han variado demasiado en pesos, mostrando un deterioro real de valor ante la inflación y la devaluación crecientes. El panorama en los tambos se encuentra muy frágil ya que los precios de venta no están ni cerca de la inflación y hay una sequía muy importante que no ayuda al engorde de animales.







El propietario del Tambo “El Guercio”, señaló que se han incrementado sus ventas directas entre un 20% y un 30%, así cómo han crecido los despachos a la firma procesadora local. Foto: Orlando Pelichotti. Foto: Orlando Pelichotti