El vacío de gobernabilidad nacional, con un presidente desgastado, sin margen de maniobra, altera los ánimos y se están programando manifestaciones del sector productivo y la ciudadanía. Nuestro riesgo país superó los 2700 puntos, el dólar CCL superó los $336 dólar MEP a $327, ubicando así la brecha con el oficial a más de un 120%. El proyecto de ley presentado por el senador Oscar Parrilli, pone la frutilla al postre, el que destruiría los mercados de futuros generando retenciones encubiertas, al pretender modificar el método por el que se pagan las retenciones.

Actualmente se calculan cuando se declara la venta de exportación. El proyecto pretende que tome la mayor cotización entre dicha declaración y el momento en que realmente se efectiviza la misma. La sequía sigue asolando en las principales zonas del país y se prevé en zona núcleo, una caída de siembra de trigo del 23%, de acuerdo a informe de la Bolsa de Comercio de Rosario Faltante de gas oil, y también de dólares para aceitar la importación de agroinsumos y otros necesarios para la inversión pudiendo provocar faltantes. El peso quema en la mano, y se intenta convertirlo en lo que se pueda o huye hacia activos de mayor seguridad de cobro.

Condicionantes. El cepo cambiario y las intervenciones oficiales en los mercados agrícolas impactaron sobre el valor de los campos (Sergio Cejas/Archivo)

Para ello no deje de analizar las relaciones insumo/producto cada vez que tenga que hacer una compra o que quiera definir un margen bruto hacia alguna decisión temporal sobre sus intenciones de siembra, por lo cual en grande rasgos podemos resumir:

SOJA, respecto al año pasado, es el cultivo que más ha deteriorado su poder de compra, siguiéndole de cerca el maíz que muestra un diferencial a su favor de 4/6 puntos.

TRIGO es el único que muestra relación positiva, si decidieras aplicarlo como medio de pago para comprar glifosato, con una capitalización de un 8%. Para el resto de los insumos e incluso para adquirir dólar MEP casi ha conservado su poder de compra. Sin embargo, son pocos los productores con trigo en la mano para cerrar negocios. Incluso si quisieran financiar insumos contra el cereal, se pronostica en zona núcleo, una siembra de -23% que la campaña anterior, siendo la menor de los últimos 5 años, de acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

agroindustria

Dólar MEP es el activo que más ha aumentado en relación a insumos (en amarillo), siguiéndoles la UREA que muestra aumentos muy similares. El, MAP un pequeño escalón más abajo y finalmente el glifosato. Recordemos que si bien la urea llegó a cotizar el año pasado a U$s 1350 y bajó hasta los U$s 700, nuevamente repuntó su valor hasta U$s 940, tanto por el mayor valor del gas, limitaciones de exportaciones desde China y nuestra falta de disponibilidad de divisas, que son situaciones que siguen vigentes. Concretamente, nuestros productores argentinos necesitan entre un 20% y 40% más de grano que la campaña pasada para comprar sus principales insumos que condicionan su productividad. Además, por el cepo cambiario se encuentra en desventaja con sus pares, brasileños y uruguayos, necesitando hasta un 77% más de maíz para adquirir sus fertilizantes, según informes recientemente publicados.

¿Cuánto grano se encuentra sin precio?

De acuerdo a información del Ministerio de Agricultura al 29/06, de campaña 21/22, quedan sin fijar precio casi 32Mtn de soja (64%) y 24 Mtn de maíz (50%) y el 88% del trigo 22/23.

Si consideramos que se encuentras VENDIDAS sin fijar precio, 8,1 Mtn de soja y 7,1 Mtn, de maíz, el tsunami de los precios se llevó 1.100 M U$s, equivalente a unas 1.600 cosechadoras de primera marca. Menos dinero en la economía multiplicando y generando empleo. Es una experiencia dolorosa, que nos revela la abundancia de información a la que se accede “free” y “on demand” , y la pobreza de decisiones ante el miedo al error.

DÓLARES. El ingreso de divisas generadas por el agro sería récord este año, debido a la revalorización de los precios internacionales.

¿Qué aprendizaje deja la experiencia?

La campaña 21/22 daba la oportunidad de capturar márgenes, tanto porque muchos ya disponían de insumos adquiridos, antes de los aumentos, como por los máximos de granos que no se daban desde el 2012. Cuando observamos la foto global, no se ha cubierto un gran porcentaje de granos que iban destinados a cubrir compromisos, siendo necesario entregar un 11% más de trigo / maíz y un 20% más de soja para honrarlos. Los precios relativos son indicadores sumamente útiles que nos muestran luces verdes o amarillas para tomar decisiones. Sin embargo, es necesario accionar. Es fundamental trabajar con los flujos de fondos proyectados, e ir haciendo fijaciones más pequeñas y seguidas para obtener mejores promedios.

Analizar el valor relativo del endeudamiento como compartimos en la columna del viernes ¿Conviene endeudarte al 50%?, te permitirá preveer los granos necesarios a fijar/cubrir. A simple vista con una tasa de devaluación estimada rondando el 90%, es irresistiblemente seductor, aunque hay que formularse otras preguntas. Si comparamos lo que el tsunami de precios trajo desde siembra, como los que se llevó desde máximos, trigo y maíz de segunda, aún muestran relaciones favorables:

Este rebote los precios de los granos en las últimas jornadas, nos devolvió el equivalente a unas 500 cosechadoras, desde los nuevos mínimos. ¿Se profundizará esta nueva ola alcista? ¿Quién puede adivinarlo en contextos tan complejos? En tiempos tan turbulentos desde lo internacional y local, es vital una mayor conexión con las variables propias de gestión, que sí depende de cada uno conocer y liderar, para aprovechar los vientos favorables, trascender las tormentas, y evolucionar en el proceso.