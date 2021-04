Los casos de violencia de género se multiplican en Córdoba y este miércoles se conoció un nuevo episodio que roza lo extremo. La mujer hace más de 10 años que viene denunciando a su expareja y luego de que nada sucediera, el hombre la apuñaló este martes.

“Yo salía de mi trabajo, tengo botón antipánico, y él estaba esperándome en la esquina. Empecé a correr y a apretar el botón, me desmayo, y cuando me despierto estaba toda ensangrentada con vecinos a mi alrededor”, declaró la mujer a El Show del Lagarto.

“Le pido a Alejandra Vigo que por favor me escuche y haga algo, del Polo de la Mujer no quieren aceptarme la denuncia, me sacaron como un perro porque dicen que ya había denunciado antes, para que no hiciera la denuncia de nuevo. Son 12 años, nunca estuvo preso”, indicó la mujer que asegura que denunció al hombre unas 200 veces.

Y detalló: “Yo quiero que alguien me ayude. Una de las denuncias fue porque me quemó con agua hirviendo, me violaba, me seguía al trabajo, siempre torturándome. Cuando se enteró que yo tenía pareja, todo fue peor, y aun teniendo botón antipánico sigue rompiendo las restricciones”.

“Siempre pienso que me va a matar, que esto no es vida, y no quiero que mi hijo pase lo que he pasado yo. He presentado pruebas, capturas, lo molesta a mi hijo también”, relató.

“La Policía nunca hizo nada contra él, es un hombre agresivo, violento, vive acosándome. Me violaba, me pedía sexo por un plato de comida, nunca pagó la cuota alimentaria de su hijo que tiene 14 años. Quiero que hagan algo porque la vida de mi hijo está en el medio”, agregó.

“No quiero ser una víctima más de las que salen en la televisión. Hace 12 años que no sé lo que es sonreír”, concluyó.