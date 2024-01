Videos: el disgusto de Federico Girotti y su posible salida de Talleres por la insistencia de San Lorenzo

Volvió a Talleres por la “repesca” pero San Lorenzo lo quiere otra vez y se abren interrogantes sobre la continuidad de Federico Girotti. El delantero ingresó desde el banco en el debut con derrota ante Gimnasia de La Plata por Copa de la Liga, y tras el partido dijo lo suyo.

"ES CIERTO LO QUE DICEN QUE HAY LLAMADOS... LA DECISIÓN LA TIENE LA DIRIGENCIA DE TALLERES". Fede Girotti opinó sobre su futuro deportivo: ¿Se queda en la T o regresa a San Lorenzo?



📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/A3APxxsWmU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2024

“Hablé mucho con Ruben (Insúa), es cierto que se comunicaron. La decisión la tiene Talleres, su cuerpo técnico. Cuando llegué lo hice con muchas ilusiones y esperaba una bienvenida un poco más calida de la dirigencia y todavía quedan cuestiones por resolver. No le cierro la puerta a nada, pero la decisión no la tomo yo”, se despachó el delantero, sobre la insistencia de San Lorenzo y su técnico por la partida del paraguayo Adan Bareiro.

¿ALGO LE MOLESTÓ A FEDE GIROTTI EN SU VUELTA A CÓRDOBA? Atención a lo que declaró el delantero sobre su presente en Talleres... ¿Está incomodo y quiere regresar al Ciclón?



📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/izuM9TRxTU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2024

Con gestos y frases que denotan cierto disgusto, el ex River agregó: “Hay algunos temas con la dirigencia que no se resolvieron, algunas cosas me sorprendieron, seguramente será en estos días. A donde me toque voy a dar el 100″.

QUÉ PASA CON LA LLEGADA DE GUSTAVO BOU Y BENJAMÍN DOMÍNGUEZ A TALLERES

En la semana se suma a Talleres el delantero Gustavo Bou, con el pase en su poder, y se espera llegar al final de largas tratativas por la llegada de Benjamín Domínguez, una de las joyitas de Gimnasia, y que fue titular este domingo ante la T.

Benjamín Dominguez, la joyita de Gimnasia de La Plata que busca Talleres. Foto: Prensa

Además, faltaría un extremo para completar la lista de refuerzos (un argentino que juega en el exterior), y el delantero Tomás Molina se iría a Unión de Santa Fe para encontrar más continuidad.

LA SITUACIÓN DE RODRIGO VILLAGRA EN TALLERES

Jorge Brito, presidente de River, acelerará las negociaciones con su par Andrés Fassi, para llevarse a Rodrigo Villagra, quien sigue apartado del plantel. Talleres pretende vender el 80 por ciento de la ficha del volante nacido en Morteros. Y podría incluir en la negociación los porcentajes que le faltan al club de Federico Girotti y Alex Vigo, publicó Mundo D.